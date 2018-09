'Dolly Parton staat speciale onderscheiding te wachten'

Er staat voor Dolly Parton in februari, vlak voor de uitreiking van de Grammy Awards, een bijzonder eerbetoon te wachten. De zangeres wordt dan uitgeroepen tot MusiCares Person of the Year, melden insiders aan entertainmentsite Page Six .

Parton zal daarmee de eerste country-artiest zijn die deze prestigieuze prijs in ontvangst mag nemen.

De Recording Academy kent jaarlijks de onderscheiding toe aan een artiest die zich, naast een grote muzikale carrière, onderscheidt door zijn of haar inzet voor de maatschappij. De uitreiking vindt plaats tijdens een benefietconcert, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan MusiCares. De organisatie zet zich in voor muzikanten in nood.

De prijs ging in het verleden naar onder anderen Paul McCartney, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Stevie Wonder, Billy Joel en Paul Simon. Maar van de in totaal 27 individuele winnaars - Fleetwood Mac van vorig jaar niet meegerekend - waren er tot nu toe slechts zes vrouw, onder wie Aretha Franklin.