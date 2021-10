Dolly Dots nemen definitief afscheid in december 2022

Yurdakul en Jozefzoon spelen Nederland­se Bonnie en Clyde

6 oktober Dilan Yurdakul en Yannick Jozefzoon spelen de hoofdrol in een nieuwe Videolandserie over de Nederlandse Bonnie en Clyde. De serie is geïnspireerd op een Nederlands gangsterduo dat in februari 2014 het land in de ban hield.