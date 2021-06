Dolbije Stefania bereikt mijlpaal en Marieke geniet van boerderijleven

interview Beginnend boer Jeremy Clarkson kocht een giganti­sche tractor van Lamborghi­ni

14 juni Na zijn stunts in het razend populaire autoprogramma Top Gear kiest presentator en praatjesmaker Jeremy Clarkson voor een nieuw fase in zijn carrière: een tv-serie over zijn ervaringen als beginnend boer op zijn uitgestrekte landgoed in Chadlington bij Oxford. Zijn eerste aanschaf: een gigantische tractor van het luxe automerk Lamborghini.