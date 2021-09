‘Dog whisperer’ Cesar Millan in opspraak: ‘Zijn pitbull valt mensen aan en doodde hondje van Queen Latifah’

Matis droomde ervan een professionele turnster te worden, maar na een aanval door zijn hond zou dat niet meer mogelijk zijn. Zo erg zou het dier haar hebben gebeten. Het voorval vond plaats in 2017, zo blijkt uit de rechtbankdocumenten. Matis’ moeder werkte destijds voor Millan, en dus kwam Lidia een keertje bij haar langs op haar bureau. De hond in kwestie, een pitbull genaamd Junior, liep daar los zonder leiband. Cesar Millan zelf - die al jaren de kost verdient als hondentrainer op tv - was op dat moment nergens te bekennen. De aanval kwam uit het niets, zo meent Matis. Ze werd meerdere keren inde benen gebeten, waardoor ze nooit meer op hoog niveau zou kunnen turnen. ,,De pijn was té erg”, zegt ze daarover. “,,k kon geen wedstrijden meer doen.” Bovendien liep ze op die manier een studiebeurs voor een prestigieuze universiteit mis. Die zou haar in het sportprogramma van de school hebben willen opnemen.

Lidia legt de volledige schuld bij Cesar, die volgens haar heel goed wist dat Junior een agressief dier was. Uit de rechtbankdocumenten die ze indiende blijkt dat Junior eerder al andere honden heeft gebeten. Eéntje beet hij zelfs dood: het hondje van Queen Latifah. De actrice had gehoopt dat Cesar haar hondje kon trainen, dus had ze het een tijdje bij hem achtergelaten. Volgens insiders wilde Millan echter verhullen dat Junior de schuldige was. Hij had immers een reputatie hoog te houden. Wereldwijd staat hij bekend als één van de beste - en vooral bekendste - hondentrainers ter wereld. Hij werd bekend dankzij het programma The Dog Whisperer en verscheen sindsdien in vele talkshows. Vervolgens trok hij de wereld rond met een zaalshow, die ook in Nederland had hij veel succes.



Om zijn baan niet in gevaar te brengen, zou hij zijn personeel hebben opgelegd om te liegen over de dood van het hondje. ,,Ze moeten Queen Latifah vertellen dat hij onder een auto terecht was gekomen”, klinkt het. ,,Maar dat klopt helemaal niet. Hij heeft tegen beter weten in een agressief dier losgelaten, met alle gevolgen van dien.”