Doe Maar gaat komend najaar weer op tournee

,,We begonnen samen in clubjes en het is een onwaarschijnlijk voorrecht om diezelfde clubs veertig jaar later weer aan te doen", zegt frontman Henny Vrienten.

De toer heeft de naam Er verandert NIX gekregen, en dat is volgens Ernst Jansz ook echt zo. ,,Toen wij ooit in Neerkant vol enthousiasme een Nederlandstalig bandje begonnen, hadden wij geen idee van het ongelofelijke avontuur dat ons te wachten stond. En als we nu, veertig jaar en een leven later, een liedje als De bom zingen, lijkt het of het waar is: niets verandert echt."