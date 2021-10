Doden op de filmset: van Russisch roulette tot een val van een balkon

Tijdens de opnames van een film schoot acteur Alec Baldwin, ongetwijfeld onbedoeld, een cameraregisseur dood . Het was in de historie van de filmwereld niet het eerste incident. Tientallen mensen kwamen om het leven op een filmset. Lees hieronder hoe het eerder misging, met en zonder fatale afloop.

Het is 31 maart 1993, de dag waarop gepland was dat Brandon Bruce Lee (28), de zoon van Bruce Lee, zou overlijden. Althans, zijn personage in de film The Crow. In de filmstudio in Wilmington (North Carolina) moest de acteur worden neergeschoten voor de camera. Dat gebeurde ook, maar onbedoeld met een echte kogel.

Acteur Michael Massee vuurde het pistool af op enkele meters van Lee en trof hem in zijn buik. Achteraf bleek een echte kogel te zijn vastgeraakt in de loop, bij het afvuren van een losse flodder deed hij zijn dodelijke werk. Brandon Lee, die zijn vader achterna was gegaan als vechtsportacteur, werd pal naast zijn beroemde vader begraven op een kerkhof in Seattle.

Volledig scherm Jon-Erik Hexum poseert als zijn personage Mac Harper in Cover Up. Hij schoot zichzelf dood tijdens een spelletje Russische roulette. © CBS via Getty Images

Negen jaar daarvoor was het met de Amerikaanse acteur Jon-Erik Hexum net zo slecht afgelopen; hij was zelf verantwoordelijk voor het ongelukkige, fatale schot. In LA was de toen 26-jarige Jon-Erik toe aan een dramatische scene voor de tv-serie Cover Up, waarvan uiteindelijk maar één seizoen werd uitgezonden door CBS. Hexum moest in beeld een pistool laden met kogels, uiteraard losse flodders. Dat die ook dodelijk kunnen zijn, merkte hij tijdens een lange pauze. Uit verveling haalde hij de nepkogels uit het wapen, waarbij hij er eentje vergat. Vervolgens speelde hij een fataal spelletje Russische roulette. Hij werd weliswaar getroffen door een nepkogel, maar van zo dichtbij afgeschoten had ook die een dodelijk effect.

Op Wikipedia bestaat een speciale pagina, gewijd aan tientallen incidenten op filmsets. De oudste pistoolongevallen stammen uit 1915, waarbij acteur Robert House Peters Sr er bij The girl of the golden west nog genadig vanaf kwam met brandwonden aan zijn handen en gezicht toen een neppistool explodeerde. Slechter liep het datzelfde jaar af met Charles Chandler, die bij de opnames van The Captive getroffen werd door een echte kogel. Een figurant had bij het laden van losse flodders over het hoofd gezien dat er nog een echte kogel in zat.

Volledig scherm Daniel Craig als James Bond in Casino Royale. Hij verloor twee voortanden bij een vechtscene. © Brunopress

Veel dodelijke incidenten bij films hebben betrekking op vliegtuigen, helikopters en auto's. Maar ook explosieven en vuur leidden tot ernstige verwondingen of zelfs de dood. Stuntman Fred Kennedy liet in 1959 het leven toen hij voor western The horse soldiers een val van een paard in scene moest zetten. Hij brak zijn nek. Onschuldigere incidenten zijn er natuurlijk ook geweest. Zo brak Laurence Harvey in 1960 zijn voet toen er bij het opnemen van The Alamo een wiel van een kanon overheen reed en verloor Daniel Craig in 2006 twee voortanden bij een vechtscene voor de Bond-film Casino Royale.

Ongeval

Naast acteurs verloren ook vaak cameramannen of -vrouwen het leven tijdens hun filmwerk, in de meeste gevallen door een ongeval met een auto, motor, helikopter of vliegtuig. In 2007 overkwam dat Conway Wickliffe, die met zijn camera in een auto naast een stuntauto reed voor The dark knight. De camerawagen miste een bocht en knalde tegen een boom. Zijn collega John Driftmier overleed in 2013 bij een vliegtuigcrash voor een documentaireserie die uitgerekend de naam Dangerous flights droeg.

Ook recent waren er nog dodelijke ongevallen. Bij het filmen voor de zombieserie The walking dead overleed in 2017 stuntman John Bernecker na een val vanaf een balkon, hij kwam terecht op een betonnen vloer. Een jaar eerder stierf in Boedapest een bouwvakker tijdens het afbreken van de set van Bladerunner 2049, een sciencefictionfilm waar de Nederlandse actrice Sylvia Hoeks een rol in had. De man werd dodelijk getroffen toen een deel van het decor boven hem instortte.

Volledig scherm Scene uit The Walking Dead © Brunopress