Docuserie Het Wad is kijkcijferhit van de woensdag

Het Wad was daarmee het best bekeken primetime-programma van de avond. Naar de herhalingen van bijvoorbeeld Help, mijn man is klusser! op RTL 4 of Steenrijk, Straatarm op SBS6 keken minder mensen. Daar schakelden respectievelijk 926.000 en 772.000 mensen voor in.

Het NOS Journaal van 20 uur was het best bekeken programma van de dag met meer dan 2,3 miljoen kijkers. Net als dinsdag volgen het bulletin van 18 uur en Eenvandaag op de tweede en derde plek in de lijst.

Het Wad is een coproductie van Ruben Smit Producties en BNNVARA. Smit en zijn crew filmden in vijf jaar tijd meer dan 500 uur aan materiaal. Hij maakte eerder de documentaires WAD, overleven op de grens van water en land, Levende Rivier, De Schatkamer van de Veluwe en co-regisseerde ook De Nieuwe Wildernis over de natuur in de Oostvaardersplassen.

Volledig scherm In de lepelaarskolonie hebben de kuikens honger. © BNNVARA