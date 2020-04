Documentaire The Beatles vol uniek materiaal in september in bioscoop

Zijn nieuwe film volgt The Fab Four tijdens het opnemen van hun legendarische album Let It Be in 1969. Ook zal het mini-concert van het viertal te zien zijn op het dak van het Londense kantoor van Apple, destijds hun eigen onderneming. De volledige 42 minuten van dat optreden zijn in de film te zien. Het was de laatste keer dat The Beatles gezamenlijk optraden.



De film is door Jackson, die vorig jaar indruk maakte met de documentaire They Shall Not Grow Old (over soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog), samengesteld uit 55 uur nooit eerder vertoonde opnamen. Ook had hij de beschikking over 140 uur nooit eerder gebruikte audio-opnamen van de sessies in 1969 die uiteindelijk leiden tot het iconische album.