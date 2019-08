Documentaire Maradona zal zelfs voetbalhaters bevallen

Macaulay Culkin grapt: ‘Zo zal 'n nieuwe Home Alone eruitzien’

8:57 Na de bekendmaking van Disney dat er een reboot van Home Alone in de maak is, heeft hoofdrolspeler Macaulay Culkin laten weten hoe hij die graag zou zien. Op Twitter deelde hij een foto van zichzelf onderuitgezakt op de bank met een bord eten en blote buik en schreef daarbij ‘Dit is hoe een update van Home Alone eruit zou zien’.