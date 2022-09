Docu over André Hazes Jr. verschijnt 20 oktober: ‘Ben de strijd aangegaan met mijzelf’

Hazes is de afgelopen twee jaar gevolgd door een cameraploeg voor de Videoland-documentaire Crossroads. Hij stelt dat die tijd misschien wel ‘de moeilijkste periode uit zijn leven’ is geweest, maar dat hij de strijd is aangegaan met zichzelf en zijn leven uiteindelijk wist te herpakken. ‘Ik vind het heel spannend, maar kan tegelijkertijd niet wachten om mijn ware verhaal eindelijk met jullie te delen’, aldus de zanger vandaag.

Hazes reisde de afgelopen tijd meermaals naar de Verenigde Staten om beelden te schieten, maar wat er precies in de documentaire te zien zal zijn, blijft nog een verrassing. Vermoedelijk gaat het deels over zijn verslavingen. Vorige maand verbrak Hazes namelijk zijn mediastilte en kondigde hij zelfs zijn comeback aan. Hazes schreef onder meer professionele hulp te hebben gezocht. ‘Omdat ik dat op dat moment zo nodig had. Gewoon helemaal terug naar de basis in een zoektocht naar mijzelf. Uitzoeken wie ik nu werkelijk ben, wat ik wil in mijn leven en erachter komen wat mij nu ECHT gelukkig maakt (en wat juist niet). Ik ben cold turkey gestopt met het slopen van mijn lichaam en ik heb daarin bewust gekozen voor een lange mediastilte’.

Hazes laste vorige jaar een pauze in vanwege een ‘emotionele burn-out’. Hij ging door een buitengewoon onrustige periode, nadat hij zijn vriendin Monique Westenberg, met wie hij een zoontje heeft, verliet voor Sarah van Soelen. Uiteindelijk liep ook die kortstondige romance op de klippen. Ondertussen gingen er de wildste verhalen over diverse verslavingen van Hazes. Hij bevestigde eerder dat hij daar aan heeft gewerkt. Op een foto van maart van dit jaar was de artiest sterk vermagerd te zien.

