Docu in de maak over juridische strijd tussen Johnny Depp en ex

De makers van Johnny vs Amber gaan in gesprek met advocaten en naasten van de Amerikaanse acteur en actrice. Ook komen er beelden in voor die door Depp en Heard zelf zijn opgenomen. Het ene deel vertelt het verhaal door de ogen van de acteur en het andere deel wordt vanuit het perspectief van de actrice verteld.

Depp en Heard waren van 2015 tot en met 2017 met elkaar getrouwd. De actrice vroeg na ruim een jaar een scheiding aan omdat de acteur haar zou hebben mishandeld, iets wat hij nog steeds ontkent. Depp zegt juist dat Heard losse handjes had.

Smaad

De huwelijksproblemen staan centraal in meerdere rechtszaken. Vorig jaar verloor Depp een rechtszaak tegen de Britse tabloid The Sun die hij had aangespannen omdat hij in een artikel over de relatie een ‘vrouwenmishandelaar’ was genoemd. De acteur vond dat er sprake was van smaad, maar de rechter oordeelde dat in de zaak niet voldoende was bewezen dat Depp zijn ex niet heeft mishandeld. Hij wilde in hoger beroep gaan tegen die uitspraak, maar dat werd afgewezen.

Depp heeft zijn ex ook aangeklaagd voor smaad vanwege een artikel dat ze in 2018 voor The Washington Post had geschreven over ‘een gewelddadige relatie’. Hoewel de acteur niet bij naam wordt genoemd is het volgens hem duidelijk dat Heard het over hem heeft. De zaak dient volgend jaar in Virginia. De actrice heeft de acteur op haar beurt aangeklaagd omdat hij online leugens over haar zou hebben verspreid waardoor ze werk is kwijtgeraakt.

