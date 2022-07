Doctor Who-acteur Bernard Cribbins (93) overleden

Cribbins was gedurende zeven decennia een bekend gezicht op de Britse televisie. In 1966 speelde hij de rol van Doctor Who’s compagnon Tom Campbell in de film Daleks’ Invasion Earth 2150. 41 jaar later dook hij opnieuw op in Doctor Who, nu als Wilfred Mott in de tv-serie. De rol maakte hem tussen 2007 tot 2010 een van de vaste gezichten van de reeks. Tussendoor was hij onder meer te zien in bekende tv-series als Coronation street en Dalziel and Pascoe.