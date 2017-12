Dochtertje Anouk schopt relletjes en Mari probeert een algenmaskertje

ShowbytesKorte updates van de sterren op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat: wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van BN'ers en celebrity's. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Mari probeert het zelf ook

Sterrenkapper en -visagist Mari van de Ven is altijd druk met het mooi maken van anderen, maar soms vindt hij tijd voor zichzelf. Mari besloot vandaag zijn gezicht te bedekken met een algenmasker. Of het heeft geholpen, is onbekend.

Een algenmasker doet wonderen @knapinstitute #beautytreatment Een foto die is geplaatst door null (@marivandeven) op 15 Dec 2017 om 8:25 PST

Timor traint zich in het zweet

Danser-choreograaf Timor Steffens toont zijn volgers hoe hij in de sportschool aan het zwoegen is. En hij vraagt ze wat hun favoriete oefening is.

ғɪɴɪsʜᴇᴅ ᴍʏ ᴡᴇᴇᴋ ᴡɪᴛʜ ᴀ ғᴜɴ & ᴅʏɴᴀᴍɪᴄ ᴡᴏʀᴋᴏᴜᴛ! ᴡʜᴀᴛ ɪs ʏᴏᴜʀ ғᴀᴠ ᴛʏᴘᴇ ᴏғ ᴡᴏʀᴋᴏᴜᴛ ᴏʀ ᴇxᴇʀᴄɪsᴇ? . . . #stayfitwithtimor #fridayvibes #recoverywarrior #boxing Een foto die is geplaatst door null (@timorworld) op 15 Dec 2017 om 8:46 PST

Met Ollie de stad in

Radiomaker Coen Swijnenberg heeft zijn hondje Ollie vandaag in de stromende regen uitgelaten in de binnenstad van Utrecht. Het was, aldus Coen, de eerste keer dat het viervoetertje in het centrum de natte pootjes mocht strekken.

Vandaag mocht @dachshund.ollie voor het eerst de grote stad in! #teckel #teckelsofinstagram #Utrecht #Domtoren Een foto die is geplaatst door null (@coenswijnenberg) op 15 Dec 2017 om 6:44 PST

Bastiaans balletvoeten

De door een maagverkleining extreem veel afgevallen modekenner Bastiaan van Schaik kreeg vandaag in de sportschool een compliment over zijn 'balletvoeten'. Hij toont ze ook nog op een foto. Volgens Bastiaan een cadeautje voor voetfetishisten.

Volgens balletleraar @d_____________v heb ik goede #balletvoeten 🤪 #diehadiknogniet #basopballet #mirrorselfie #ballet #balletboy #voervoorvoetenfeteshist #balletchallenge Een foto die is geplaatst door null (@basvanschaik) op 15 Dec 2017 om 8:37 PST

Olcay is benieuwd

Fashionista en presentatrice Olcay Gulsen vecht al maanden tegen overtollig vet en dat gaat haar best goed af. Ook deze week heeft ze weer goed opgelet, dus is de brunette zeer benieuwd wat de weegschaal nu weer aangeeft.

🙋weekend staat voor de deur! Heb deze week goed opgelet dus ben benieuwd wat de weegschaal zegt as week ☺️ @weightwatchersnld Een foto die is geplaatst door null (@superolcay) op 15 Dec 2017 om 6:54 PST

Jelizah is 'troublemaker'

Anouks zesde kindje Jelizah Rose is een kleine lastpost, zo concludeert haar moeder vandaag bij de ondeugende blik van het anderhalf jaar oude meisje. De vader van Jelizah is Dominique Schellekens (22), op wie Anouk nog altijd stapelverliefd is.

One word....trouble.🤞🏼😬 #troublemaker #rebellife #jelizahRose❤️ Een foto die is geplaatst door null (@anouk) op 15 Dec 2017 om 0:22 PST

Het krappe pak van Jim

Jim Bakkum kreeg voor een fotoshoot van Grazia een te klein bordeauxrood kerstpak aan, geeft hij toe. Eva van de Wijdeven danste er wat op los en voor wie zich afvraagt waarom Victoria Koblenko er wat stijfjes bij staat: ze werd ernaast gephotoshopt.

Eva ging los. Ik dacht er het mijne van in mijn te krappe pak. En Victoria was überhaupt niet bij ons die dag, dus die is er later ingeshopt, maar ook zij deed een leuk dansje. Toch een lekker plaatje dit! ❤️ voor deze dames! @Grazia_NL • @HuisvrouwenBestaanNiet, 18 december in première en 21 december in alle bioscopen 🎬 Een foto die is geplaatst door null (@jimbakkum) op 15 Dec 2017 om 0:34 PST

Victor klust bij

Gespot in een oliebollenkraam: Matthijs van Nieuwkerk, Victor Mids en Youp van 't Hek. Laat Victor af en toe een bolletje verdwijnen? Het is in ieder geval een gezellige boel.

Even bijklussen met Youp en Matthijs!😂 Een foto die is geplaatst door null (@victor_mids) op 15 Dec 2017 om 2:31 PST

Comeback Kid Soundos

Nu cabaretière Soundos El Ahmadi door is naar de finale van Expeditie Robinson, vat RTL5 haar missie tijdens de expeditie nog maar eens samen. Want Soundos vond direct al dat het voor iedereen handiger was om naar haar te luisteren. ,,Moeder gans heeft sowieso altijd gelijk.''

Wie is er vanaf dag 1 #teamsoundos? #finalist #expeditierobinson2017 #rwina #terugnaarjeeigenland #ofniet Een foto die is geplaatst door null (@soundos_el_ahmadi) op 15 Dec 2017 om 7:07 PST

Het broodje van Kees

Kees Tol + kerststol = reden voor woordgrapjes bij 3FM. Domien Verschuuren vond het zo gezellig met de Volendammer in zijn studio, dat hij hem liet poseren met een stukje kerstbrood. Merry christmas!

#goedemorgen We kijken misschien niet blij maar we zijn het wel #domien #3fm #beetjezwoelkijken #eigenlijkgewoonmoe #teringwatvroeg #wekkerdoethetnietvoor9 #welgezellig #tegast #radio Een foto die is geplaatst door null (@keestolofficial) op 14 Dec 2017 om 23:30 PST

Wintermeisje Moïse

Ergens in de provincie Utrecht is het nog hartstikke wit, en dat maakt Moïse Trustfull als sneeuwfanaat een blij ei.

Blij ei, want in Eemnes is het nog steeds wit!!❄️🙌🏾 Een foto die is geplaatst door null (@mtrustfull) op 15 Dec 2017 om 3:03 PST

Lekker fout

Is het jou al opgevallen dat het vandaag Foute Kersttruiendag is? Joep van Qmusic ging ervoor en ook zijn gast Marieke Elsinga gaat voor #fout.

Ook in tenue en NU 2 uur (zoals ze uitbeeld) op de radio! #Qmusic #FouteKerstTruiendag Een foto die is geplaatst door null (@joeproelofsen) op 15 Dec 2017 om 3:17 PST

Michiel Huisman

Ook de in Amerika wonende en werkende acteur Michiel Huisman hees zich in een kersttrui. Niet omdat hij dat zo leuk vindt overigens, maar voor een goed doel.