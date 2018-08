Dochtertje Anouk fan van nieuwe song en Fatima trekt het niet meer

'Haar legendari­sche stem kwam recht uit de hemel'

20:16 Vanuit de muziekwereld wordt geschokt gereageerd op het overlijden van Aretha Franklin. The Queen of Soul stierf vanochtend op 76-jarige leeftijd om 09.50 uur, lokale tijd, in Detroit te midden van haar familie en geliefden. De zangeres had alvleesklierkanker.