Dochters Nicolette van Dam verontwaardigd na onthulling in The Masked Singer

Al die tijd kon Van Dam niets tegen haar dochters zeggen over haar deelname aan het hitprogramma, dat gisteravond wederom een kijkcijferrecord verbrak. Haar man, Bas Smit, vond het daarom een leuk idee om het moment dat Nicolette werd ontmaskerd vast te leggen in zijn Instagram Stories. Dat leverde niet alleen een ‘o my god’ en ‘ ik wist het’ op, maar ook tranen met tuiten bij Nicolette’s jongste dochter.



Die hoopte namelijk op een andere BN’er in het panterpak, namelijk Samantha Steenwijk. ,,Jij wilde dat het Samantha Steenwijk is?”, vraagt Van Dam aan haar jongste dochter, die huilend in de armen van haar moeder met ja reageert. ,,Waarom zei je het gewoon niet?”, klinkt het vervolgens verontwaardigd.



Dat Van Dam niks kon zeggen over haar deelname, had alles te maken met een boete die ze zou kunnen krijgen. Maar ook aan die uitleg heeft dochter Kiki-Kate geen boodschap, zij geeft aan zelfs boos te zijn op haar moeder. ,,Ja, ik vind het niet leuk!”, snikt ze.



Het maakt Bas Smit overigens niets uit dat zijn Nicolette heeft gelogen over The Masked Singer. ‘Zo trots op deze vrouw’, schrijft hij bij een filmpje waarin de blondine danst.