Dochter Youp van 't Hek werkt aan documentaire over seksclub Yab Yum

Ze is pas net begonnen met draaien, maar het idee zit al jaren in haar hoofd. Een documentaire over het beroemde Amsterdamse bordeel van weleer: Yab Yum. Over anderhalf jaar moet de film af zijn. ,,Tot nu toe gaat alles goed, maar het blijft spannend", vertelt Anna van 't Hek.

Volledig scherm Het naambordje aan het pand van Yab Yum in Amsterdam. Yab Yum, het illustere luxebordeel op het Singel, zal bij veel mensen nog steeds tot de verbeelding spreken. Het bijzondere interieur, de beroemdheden die er regelmatig kwamen en de zweem van criminaliteit die er tien jaar na sluiting nog steeds om het pand heen hangt. Het bordeel blijft memorabel, mede omdat het enkele jaren dienst deed als museum, inclusief museumwinkeltje met Yab Yum-ochtendjassen en Yab Yum-badslippers.



Ook Anna van 't Hek (28) - dochter van cabaretier Youp - ging er ooit kijken. Het maakte indruk, want al tijdens het bezoek ontstond het idee om er ooit een documentaire over te maken. Dat is nu, met hulp van het NPO-fonds en BNNVARA, gelukt. Het bordeel speelt niet alleen een rol in het leven van Anna, ook bij haar vader Youp zal het altijd in het geheugen blijven. In de beginjaren van zijn cabaretcarrière woonde hij jarenlang op een zolderkamertje pal tegenover het bordeel. Ook in een recente conference refereerde hij aan de jaren dat hij er tegenover woonde.

Contrast

Voor Anna is Yab Yum nu veel meer dan slechts onderdeel van een uitzicht. Om het verhaal rondom het bordeel rond te krijgen praatte ze met tientallen mensen, deed onderzoek, ging meerdere malen op bezoek en vond uiteindelijk de drie hoofdpersonen waar ze haar documentaire nu om heen laat draaien. ,,Ik ben er al ruim twee en een half jaar mee bezig. De film gaat over drie mensen die vroeger in het bordeel hebben gewerkt. Hoe ziet hun leven er nu uit, welke invloed heeft het werk gehad op hun leven? Het is echt een enorm contrast tussen toen en nu.''

De drie personen die centraal staan in de film zijn een oud-prostituee, een barman en een floormanager. Ieder met een eigen verhaal en een uniek leven. Vanzelfsprekend wilde niet iedereen meewerken aan de film. Op sommige interviewverzoeken ving Van 't Hek bot. Makkelijk om de film te maken is het niet. ,,Er is een hoop te doen over Yab Yum. Het blijft een beladen onderwerp. Maar ik ga in mijn film helemaal niet in op het criminele aspect van het bordeel. Het gaat mij echt om de levens van die mensen." Ook komen er in de film geen oude klanten aan bod. ,,De mensen die er hebben gewerkt zijn het interessantst." Onveilig heeft ze zich tot nu toe dan ook nooit gevoeld. ,,Ik vertel niks wat betrokkenen schade kan opleveren. Tot nu toe gaat alles goed, maar het blijft spannend."

Yab Yum is inmiddels gesloten. Het openbaar ministerie heeft beslag laten leggen op het pand. De belastingdienst is inmiddels hypotheekhouder vanwege de belastingschuld van bijna vijf ton. De film van Van 't Hek is - als alles volgens planning verloopt - over anderhalf jaar te zien bij BNNVARA.

Volledig scherm Eerste barkeeper van Yab Yum, helemaal rechts barman Berry, daarnaast Dien, derde van rechts is Ton Wildschut, de dames zijn onbekend. © Huib Burer

Volledig scherm In de rij bij Yab Yum aan het Singel. © anp