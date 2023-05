Dochter Wilfred Genee voorkomt grote brand door 112 te bellen

Wilfred Genee heeft vrijdagavond in de uitzending van Vandaag Inside zijn dochter gecomplimenteerd. Eerder op de avond had de 13-jarige Isabeau Genee namelijk het alarmnummer gebeld omdat er brand was ontstaan in de keuken van hun huis, vertelde de presentator.

Genee zei aan het begin van de uitzending dat hij de brandweer van Soest moest bedanken. ,,We hadden een keukenbrandje net. Fornuis ofzo, maar ze waren er heel snel bij”, zei Genee. Wat er precies gebeurd is, vertelde hij niet, maar de ‘keuken is wel een beetje zwart’.

Even later kwam Genee nog even terug op het gebeuren door op de camera zijn duim op te steken naar zijn dochter en te zeggen dat ze het goed gedaan had. ,,Je moet haar opgeven voor de vrijwillige brandweer’’, grapt Derksen nog.

