Dochter R. Kelly houdt nog van haar vader

,,Het is een heel moeilijke situatie om mee om te gaan en überhaupt te verwerken", zei de 21-jarige Joann in het Britse tv-programma Good Morning Britain. ,,Ik wil niets van de geruchten die over mijn vader de ronde gaan bevestigen of ontkennen. Ik ken hem, hij is mijn vader en ik ben gedeeltelijk bij hem opgegroeid. Het is heel pijnlijk om te zien dat al die mensen zeggen dat ze door iemand waar ik om geef zijn beschadigd.”



Joann zegt dat ze haar vader inmiddels ‘een tijdje’ niet meer heeft gesproken, maar dat ze nog altijd van hem houdt. ,,Aan het einde van de dag is hij nog steeds familie, hij is mijn bloed. Dus ja, ik houd nog van hem.”