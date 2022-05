Dochter Ozzy Osbourne ontsnapt aan dodelijk brand in muziekstudio, jonge producer komt om

Aimee Osbourne (38), de oudste dochter van Ozzy en Sharon Osbourne, is afgelopen week ontsnapt aan een brand in een studio in Hollywood. Bij de brand kwam een persoon om het leven, en jonge producer, en raakten twee mensen gewond.

Aimee is net zoals haar vader muzikant. Ze brengt muziek uit onder het pseudoniem ‘ARO’. Donderdag was ze aan het werk in een muziekstudio in Hollywood toen daar een brand uitbrak. Volgens lokale media waren er geen rookdetectoren aanwezig in het gebouw en is het een geluk bij een ongeluk dat iemand de vuurhaard opmerkte voor die om zich heen kon grijpen. Bij de brand kwam een persoon om het leven, een jonge artiest en producer Avery Drift. Er raakten ook twee mensen gewond.

In een bericht op Instagram schrijft Aimee dat ze gebroken is door de gebeurtenissen. ‘Ik ben nog steeds volslagen in shock en vind het moeilijk om stil te zitten en gevoelens toe te laten over dat Avery er niet meer is’, schrijft de muzikante. ‘Als er iets was wat iemand van ons hadden kunnen doen, dan hadden we dat gedaan. Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe angstaanjagend het gisteren was.’

Aimee's moeder Sharon schrijft op Instagram dat ze hoopt dat er in de toekomst gewerkt wordt aan de brandveiligheid van dergelijke studiocomplexen. ‘Ik hoop echt dat dit soort gebouwen in de toekomst beter worden gereguleerd voor brandveiligheid’, schrijft Sharon over de brand. ‘Dit gebouw was een creatieve hub voor muziek in Hollywood, een ruimte waar regels voor hadden moeten zijn in het geval van brand. Producenten, muzikanten, mixers en artiesten verloren ook al hun apparatuur.’ Ook bidt de Amerikaanse realityster voor de nabestaanden van het slachtoffer. ‘Onze gebeden gaan uit naar de familie en vrienden van de persoon die het leven heeft verloren aan deze zinloze brand.’

