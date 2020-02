Dochter Elvis Presley maakt ‘financiële fout’ van 100 miljoen en blijft bankroet achter

Lisa Marie Presley (52), de dochter van Elvis en Priscilla, zit met de handen in het haar. Zij en Barry Siegel, haar voormalige manager, zijn in een zware juridische strijd verwikkeld omdat Lisa Marie ervan overtuigd is dat hij het fortuin van haar vader verkeerd heeft beheerd. Het stortte de dochter van The King in de financiële afgrond, met een compleet lege bankrekening tot gevolg, vertelt ze in het Amerikaanse weekblad In Touch .

Het rommelt in huize Presley; Lisa Marie sleept haar voormalige manager Barry Siegel voor de rechter. De beschuldigingen zijn zwaar: de dochter van Elvis stelt dat Barry ‘haar rijkdom heeft verkwanseld door nalatigheid, zelfverrijking en slecht management’. In de gerechtelijke documenten, die nu aan het licht komen, zegt Lisa Marie dat er sprake is van ‘roekeloos en nalatig wanbeheer, met als doel het bedienen van zijn eigen ambities’. Tevens zou de voormalige manager het fortuin van Elvis in ‘gevaarlijke ondernemingen’ hebben gestopt.



Volgens Lisa Marie Presley, die zelf zegt dat het een zware financiële fout was om haar vertrouwen in handen van haar manager te leggen, is het fortuin van haar vader intussen volledig verdampt. Het wordt geschat op zo’n 100 miljoen dollar (ruim 90 miljoen euro). Ze heeft naar eigen zeggen nog amper 12.700 euro over. Ook zit ze met een creditcardschuld van meer dan 400.000 euro. Maar daar gaat haar ex-manager niet mee akkoord: Siegel klaagt Presley op zijn beurt zélf aan, omdat hij beweert dat het uitgavenpatroon van Lisa Marie de basis vormt van haar financiële ondergang - en niet zijn financiële beheer.

Volledig scherm Priscilla Presley, links, en Lisa Marie Presley © AP

Beroemd worden

De dochter van The King zegt dat haar ex-manager 85 procent van haar aandelen in Elvis Presley Enterprises heeft verkocht om banden te smeden met een beroemde investeerder. ,,Zijn doel was om dankzij mijn naam beroemdheid te vergaren en de beste maatjes te worden met allerlei bekende types”, aldus een boze Lisa Marie.



Barry laat het er niet bij zitten en reageert via zijn advocaat Leon Joel Gladstone: ,,Het is duidelijk dat Lisa Marie een moeilijke tijd in haar leven doormaakt en anderen de schuld wil geven in plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor haar acties”, zegt hij. ,,Ze heeft zelf schulden gemaakt, terwijl er jaarlijks miljoenen binnenkwamen. En nu wijst ze met een beschuldigende vinger naar derden om haar belachelijke uitgavenpatroon voor zichzelf te kunnen verantwoorden. Maar het is heel simpel: ze gaf veel meer uit dan we uit haar trustfonds konden overmaken of konden saneren.”

Waarschuwingen