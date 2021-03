Dochter Elisah en Liesbeth List postuum in duet

Toch dook ze voor het nummer de studio in, waar haar echtgenoot Marc, componist Edwin Schimscheimer en muzikant Frans Mineur haar bijdrage met de bestaande versie van haar moeder mengden. Jij Moet Blijven is een eerbetoon dat hoort bij de documentaire die Elisah Baijens maakte voor haar moeder. Liesbeth List stierf vorig jaar op 25 maart, net op het moment dat Nederland in de eerste lockdown zat. Door corona was een grootse uitvaart niet mogelijk, waarna Baijens in samenwerking met Omroep MAX-baas Jan Slagter besloot een documentaire te maken. Ze sprak met onder anderen Typhoon, Frank Boeijen, Albert Verlinde, tekstschrijver Han Kooreneef en reisde naar Vlieland waar haar moeder woonde.

En ze nam plaats achter de microfoon. ,,Marc zei: we hebben nog opnames van je moeder. Zullen we kijken of we de stemmen van jullie bij elkaar kunnen zetten? Ik twijfelde, was het niet gek? En nogmaals, ik ben geen zangeres. Het was een grote uitdaging, want we zingen een totaal andere toonhoogte. Toch wilde ik het graag doen. Als eerbetoon. Ik heb dat als zeer bijzonder ervaren.”