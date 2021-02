Dochter Bibi is sneeuw helemaal zat en Donny heeft zijn eigen ijshockeyteam

Tiësto klimt weer, Olivia Rodrigo niet van nummer 1 te slaan in Top 40

10:00 Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 13 februari. In de lijst zien we 4 binnenkomers, 6 zittenblijvers, 11 stijgers, 19 zakkers en… 21 Alarmschijven.