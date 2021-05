Dochter Bibi doet gek dansje en Miljuschka ruikt aan asperges

Recensie Omstreden oorlogs­film De Oost is even grandioos als problema­tisch

10 mei Een Nederlandse film over de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog? Gegarandeerd paniek in de tent. De geschiedenis is razend complex en onmogelijk samen te vatten in hokjes van good- en badguys. Bovendien vinden momenteel nog onderzoeken plaats naar wat daar nu precies tussen 1946 en 1949 – tijdens de ‘politionele acties’ (ook al een omstreden begrip) - gebeurde. Maar hoe goed is het langverwachte De Oost, vanaf donderdag te zien op Amazon Prime Video, nu eigenlijk? De filmische klasse druipt er in elk geval vanaf, de sfeer is broeierig en het acteerwerk subliem. Maar een meesterwerk is het zeker niet.