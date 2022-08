Populari­teit van Will Smith krijgt klappen door Os­car-incident

Will Smith (53) komt niet ongeschonden uit de Oscar-rel van eind maart. De acteur gaf toen tijdens de ceremonie een klap aan collega Chris Rock (57), nadat die een grapje had gemaakt over z’n echtgenote Jada (50). Volgens Variety is de populariteit van de Hollywoodster sindsdien serieus gekelderd.

19 augustus