Dj Jean woest over plagiaat in nieuw feestnummer van ex-man Barbie

Michael van der Plas, de ex-man van realityster Barbie, heeft de Nederlandse dj Jean tegen zich in het harnas gejaagd door een feestnummer uit te brengen waarin zonder toestemming de hit The Lounge van DJ Jean is verwerkt. De dj noemt het plagiaat ten top en komt in actie.

Het maandag uitgebrachte nummer van Mike en Bianca is bedoeld voor de après-ski in het komende wintersportseizoen. De twee zingen over Michaels feestcafé in het Oostenrijkse wintersportoord Kirchberg. Dj Jean is, zo vertelt hij aan Shownieuws, absoluut niet te spreken over het illegale gebruik van The Lounge dat uit het niets in het partynummer opduikt. Dj Jean wil dat het fragment snel wordt verwijderd.

Michael bracht het nummer Après-ski met Mike & Bianca maandag uit. In juni had hij een plagiaatkwestie met het Eindhovense house-duo Showtek door zonder toestemming een sample uit het nummer 90's By Nature van Showtek te gebruiken. Daarmee probeerde de ex van Barbie zijn bar in het Spaanse Torremolinos onder de aandacht te brengen.

,,Het is zonde dat zo'n jongen ook carrière wil maken. Er is een verschil tussen inspireren en kopiëren en dit is gewoon kansloos en alles behalve creatief", liet Sjoerd Janssen van Showtek destijds weten vanuit Miami. ,,Ik moest er eerlijk gezegd eerst een beetje om lachen. Ik dacht: who the hell is Michael van der Plas?", aldus Sjoerd. ,,Maar later dacht ik: hoe klein ook, zoiets moet je niet accepteren. Je moet ergens een lijn trekken. Enige vergelijking is in dit geval nog licht uitgedrukt.''

Volledig scherm Michael van der Plas © BSR Agency