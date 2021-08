Dit zijn de oud-deelnemers die meedoen aan jubileum-editie Heel Holland Bakt

In de reeks, die vanaf 5 september te zien bij Omroep MAX bij NPO 1, gaan thuisbakkers aan de slag met opdrachten die geïnspireerd zijn op de opdrachten uit voorgaande afleveringen. De presentatie is wederom in handen van André van Duin. Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven beoordelen ook dit jaar de baksels.