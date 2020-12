Dit zijn de nieuwe bewoners van het Big Brother-huis

Zeg je dansen, dan zeg je Ziko. Hij is choreograaf, runt zijn eigen dansschool en in 2019 is hij uitgeroepen tot Belgisch Kampioen Breakdance. Ziko ziet zichzelf als een echte teamplayer. Hij komt op voor de zwakkere mensen en heeft een groot hart. Voor Ziko is familie zeer belangrijk. Hij woont weer bij zijn moeder en steunt haar bij de verzorging van zijn zus met het syndroom van down. Ziko is heel open over zijn geloof. Hij bidt vijf keer per dag, maar als het te druk is overdag, haalt hij het ook weleens ’s avonds in.