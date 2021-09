Dit zijn de kanshebbers voor de Televizer Talent Award

Kemps kon het in eerste instantie niet geloven toen Coen en Sander hem meldde dat jij genomineerd was. ,,Nee, serieus. Ga weg. Is dit candid-radio? Is dit echt waar of zitten jullie een mopje met mij te maken?” schreeuwt hij uit. Als het radioduo benadrukt dat het écht waar is, gaat hij uit zijn dak. ,,Dit is echt fantastisch. Ik ben er echt heel blij mee! Geweldig!” Om daarna toch weer te zeggen: ,,Ik vind het echt een eer als het echt waar is.”



Geuze had niet veel woorden nadat ze hoorde dat ze genomineerd is. ,,Oh my god! Oooh wat leuk! Dat is heel leuk”, zei ze met overslaande stem. ,,Ik ben helemaal in shock.”



Van Dorst reageerde gevatter. ,,Nou wat leuk. Hoeveel mensen deden er mee vier?”, zei hen grappend. Om daarna aan te vullen. ,,Ik kan niet zo goed tegen mijn verlies, dus dan doe ik maar niet mee aan competitie. Nou zit ik bij de top drie. Kut, dan moet ik daar ook nog heen. Bedankt voor het verzieken van mijn dag.” Spottend, uiteraard. Uiteindelijk gaf hen toe de nominatie best leuk te vinden.



Op 14 oktober wordt de prijs uitgereikt tijdens het grote Gouden Televizierring-gala.