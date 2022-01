Dit zijn de kanshebbers van De slimste mens

De werkwijze-Rietbergen: ‘Wil jij tourmana­ger van Marco Borsato worden? Dan verwacht ik beloning in natura’

Naaktfoto’s over de mail, dubbelzinnige grapjes en aandringende berichtjes: zo ging muzikant Jeroen Rietbergen te werk bij de vrouwen die hij benaderde, vertelt een van hen tegen het Nederlandse AD. ,,Hij liet mij weten dat hij me misschien wel tourmanager van Marco Borsato zou kunnen maken, maar dat hij dan wel een beloning in natura verwachtte. Ik weet niet of hij dit als grap bedoelde.’’

17 januari