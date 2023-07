Dit zijn de hoogtepunten van North Sea Jazz: oudjes stelen de show

Op North Sea Jazz is de hitte de voornaamste hindernis voor publiek én artiesten. Over drie dagen verspreid meldden zich 90.000 bezoekers in Ahoy, waar legendes als Buddy Guy (86), Tom Jones (83) en soulzangeres Mavis Staples (83) tonen dat de tijd geen vat op ze kreeg. De hoogtepunten uit het weekend van onze verslaggevers.

Tom Jones

Het is zaterdag rond half een ’s nachts als de grootste zaal van North Sea Jazz, de Nile, met een collectief gelukzalig gevoel leegstroomt. Met de zegen van Tom Jones, die soms net een voorganger leek, en zijn publiek zojuist als slotstuk heeft getrakteerd op een rockende versie van Chuck Berry’s Johnny B Goode. Er zit een prachtige symboliek achter, die Jones zelf heeft toegelicht.

Voordat hij het slotnummer inzet, vertelt hij over optredens in de steentijd in Las Vegas, waarbij hij collega’s tegenkwam als Elvis Presley. ,,Het was destijds de gewoonte om na je eigen show bij collega’s te gaan kijken en Elvis vroeg me of ik meeging naar Chuck Berry. Natuurlijk ging ik mee. Elvis wees naar hem op het podium en zei: daar staat de echte koning van de rock-’n-roll.”

Dat Jones dit uit eigen ervaring kan vertellen, zegt alles. Hij is 83. Je zou zijn bewegingen als stram omschrijven als hij twintig jaar jonger was. Maar de Brit, gekleed in een zwarte broek en een blauw overhemd dat tot bovenaan is dichtgeknoopt, doet het nog uitstekend. Zijn stem is onaangetast en hij heeft de adem en de conditie om het vijf kwartier vol te houden. Delilah, What’s new pussycat, It’s not unusual en natuurlijk Sex bomb worden stuk voor stuk afgevuurd op het festivalpubliek in de Nile. En dan speelt hij nog niet eens al zijn hits.

Tom Jones heeft de zaal al ingepakt vanaf het begin. Met zelfspot trapt hij af met I’m growing old. Mooi gezongen, vanaf een kruk die hij daarna nog maar incidenteel gebruikt. Een half uur later: I won’t crumble with you if you fall, Jones zingt het gedragen alsof hij in een kerk staat.

Dissonanten zijn er nauwelijks, of het moet de erg hoekige versie van You can leave your hat on zijn, dat het spannende, funky randje mist en een platte rocksong wordt. Dat de band wel degelijk weet hoe funky te klinken, blijkt even later bij Kiss, de cover van Prince. En dan moet Chuck Berry nog komen. Tom Jones is in Rotterdam onverwoestbaar - Alexander van Eenennaam.

Volledig scherm Tom Jones © Marcel Wagenaar

The Staples jr. Singers

En nadat een van hun grote voorbeelden in Ahoy aan de beurt is geweest, staan zaterdag de Staples jr. Singers in de bloedhete Congo-tent. Althans, Annie, Edward en A.R.C. Brown zitten op stoelen, net als achter hen drie familieleden op gitaar, drums en bas. De gospelband, vernoemd naar de Staple Singers waar Mavis Staples het laatst levende lid van is, betuigt de liefde aan de lord, zoals het hoort. Om beurten nemen Annie en Edward de zang voor hun rekening, waarbij ze vaak hun zetel wel even verlaten - en daarmee ook de voor hen opgestelde ventilator.

Het is gloedvolle gospel uit het hart, die de Amerikanen goed overbrengen aan hun publiek. Edward schudt handjes op de voorste rij, Annie pikt precies de juiste mensen uit het publiek om een stukje mee te zingen. Wanneer een vrouw haar rol iets te goed vervult en een sterke, lange uithaal laat horen, zet Annie quasi verontwaardigd de handen in haar zij. Wat krijgen we nou!?

De band die al sinds 1971 meedraait, put in Rotterdam grotendeels uit het in 1975 verschenen album When do we get paid?, dat vorig jaar een heruitgave kreeg. Het is blues, het is funk, maar vooral veel gospel, die de aanwezigen niet onberoerd laat. Zwetend maar tevreden stroomt na drie kwartier het publiek de tent uit - Alexander van Eenennaam.

DeWolff en Dawn Brothers

Is de show dampend en de Congo-tent stomend, of precies andersom? Wie erbij is, wordt rijkelijk beloond voor het offer van een drijfnat shirt. Het album Double cream dat DeWolff en Dawn Brothers vorig jaar samen uitbrachten, ademde al klasse uit. Live brengen de twee voor de gelegenheid samengevoegde bands het minstens op hetzelfde niveau.

Op North Sea Jazz klinkt Double cream energiek. Het collectief laveert niet alleen moeiteloos tussen soul en blues(rock), maar laat ook funk horen (Southern California), is jazzy (Pocket) en neemt het publiek met de dixieland van Man up! achteloos even mee naar New Orleans.

Intussen stralen de mannen op het podium voortdurend veel plezier uit. Pablo van de Poel, de frontman van DeWolff, kan ogenschijnlijk goed omgaan met de bescheidener rol die hij nu eenmaal heeft omdat Bas van Holt, de zanger van Dawn Brothers, voor dit materiaal een uitgelezen stem heeft. Tegelijk is het wennen dat Van de Poel op deze manier maar een fractie van zijn livecharisma kan tonen.

Hoewel de bands beide al lang en breed comfortabel op eigen benen staan, is het te hopen dat er een vervolg komt, zowel in de studio als live. Deze combinatie is te goed om te laten schieten - Alexander van Eenennaam.

Volledig scherm Pablo van de Poel (DeWolff) en Bas van Holt (Dawn Brothers) © Marcel Wagenaar

The Diaspora Suite

Overkoepelend thema van North Sea Jazz 23 was Sounds of Diversity. Opvallend, want kleur is al vanaf het allereerste begin op het festival een vanzelfsprekendheid, op het podium en zeker ook in het publiek. Maar 2023 is wel het jaar waarin wordt herdacht dat 150 jaar geleden een einde kwam aan de slavernij in de Nederlandse koloniën. Terecht dus dat de 46ste editie van het festival op vrijdagmiddag opende met The diaspora suite. Nederlandse artiesten als Shirma Rouse en Typhoon deelden daarbij het podium met internationale sterren als Laura Mvula en Corinne Bailey Rae. De suite was ernstig en uitbundig tegelijk, contemplatief en feestelijk. Bij North Sea Jazz heb je normaal gesproken na elk gespeeld stuk een complete volksverhuizing van gaand en komend publiek. Bij The diaspora suite verliet vrijwel niemand voortijdig de zaal. Dat zei wat - Peter van Brummelen.

Little Simz

Hiphop deed het goed op North Sea 23. Het festival had twee van Engelands beste rappers te bieden: Stormzy en Little Simz, van wie vooral de laatste indruk maakte. Een kleine opdonder (bijna) alleen op dat grote podium van de Nile. Ze pakte haar toehoorders volledig in. Wat een geweldig stoer mens. De Amsterdamse rapper Sef, de man die het Nederlands verrijkte met de term ‘de leven’, deed het ook goed. Met zijn El Salvador Ensemble gaf hij een vrolijke show. ,,Schaam je niet, niemand kan hier zingen’’, zei hij bij een oproep tot meezingen. Met een beschaamde blik naar zijn achtergrondzangeressen: ,,Behalve zij dan.’’ - Peter van Brummelen.

Buddy Guy

Lang geleden was op North Sea blues het enige andere genre dat naast jazz op de podia werd geduld. Tegenwoordig is blues er een zeldzaamheid. Logisch, want alle bluesgrootheden zijn overleden en nieuwe aanwas is er nauwelijks. Gitarist Buddy Guy (86), lichtend voorbeeld voor onder anderen Eric Clapton en Stevie Ray Vaughan, is er gelukkig nog. Zijn optreden maakte deel uit van zijn Damn Right Farewell Tour. Die is vernoemd naar zijn signature song Damn right, I’ve got the blues, waarmee hij in Rotterdam meteen maar opende. Heerlijk, die bijtende, huilende en schurende tonen op zijn Stratocaster. Zo speel je bluesgitaar. Een klassieke showman is Buddy Guy ook: hij bespeelde zijn gitaar zelfs even met zijn achterwerk. En zijn outfit (tuinbroek, Hawaïblouse en witte pet) werd het hele weekend niet overtroffen - Peter van Brummelen.

Volledig scherm Buddy Guy © Marcel Wagenaar

