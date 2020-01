Dit zijn de genomineerden voor de Top 40 Awards

De genomineerden

Duncan Laurence

Snelle

R3hab

Afrobros

Rani



BESTE NIEUWKOMER 2019 INTERNATIONAAL

Meduza + Goodboys

Lewis Capaldi

Erika Sirola

Mabel

Tones And I



GROOTSTE HIT 2019 NATIONAAL

Hij Is Van Mij - Kris Kross Amsterdam, Maan, Tabitha & Bizzey

Arcade - Duncan Laurence

Als Het Avond Is - Suzan & Freek

Ritual - Tiësto, Jonas Blue & Rita Ora

Hoe Het Danst - Marco Borsato, Armin van Buuren & Davina Michelle



GROOTSTE HIT 2019 INTERNATIONAAL

Con Calma - Daddy Yankee

Someone You Loved - Lewis Capaldi

I Don’t Care - Ed Sheeran & Justin Bieber

Don’t Call Me Up - Mabel

Señorita - Shawn Mendes & Camila Cabello



BESTE ARTIEST 2019 NATIONAAL

Suzan & Freek

Kris Kross Amsterdam

Marco Borsato

Tabitha

Davina Michelle



BESTE ARTIEST 2019 INTERNATIONAAL

Daddy Yankee

Camila Cabello

Justin Bieber

Ed Sheeran

Mabel



GROOTSTE NEDERLANDSE HIT VAN DE 10'S

Zoutelande - BLØF & Geike Arnaert

Waves - Mr. Probz

Ik Neem Je Mee - Gers Pardoel

IJskoud - Nielson

Hoe Het Danst - Marco Borsato, Armin van Buuren & Davina Michelle



GROOTSTE INTERNATIONALE HIT VAN DE 10'S

Happy - Pharrell Williams

Wake Me Up! - Avicii

Somebody That I Used To Know - Gotye & Kimbra

All Of Me - John Legend

Lean On - Major Lazer, DJ Snake & MØ



BESTE ARTIEST 10'S NATIONAAL

Ronnie Flex

Nielson

Martin Garrix

Armin van Buuren

Afrojack



BESTE ARTIEST 10'S INTERNATIONAAL

Rihanna

Calvin Harris

David Guetta

Justin Bieber

Ed Sheeran