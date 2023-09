Dit zijn de finalisten van De slimste mens: ‘Wát een bevalling’

Kapitein die gisteren Volkskrant-journaliste Aimée Kiene naar huis speelde in de finaleronde met de laatste vraag over Edgar Davids, deed vanavond voor de tien achtereenvolgende keer mee en had zelfs het record van politicus Klaas Dijkhoff (elf keer) kunnen halen als ze vanavond was doorgegaan. Nadat Tom Kleijn zich glorieus naar de derde dagwinst op rij (en zes in totaal) en een plek in de finale had gespeeld met 436 seconden, bleven Nandi van Beurden en Renée Kapitein over voor dat laatste felbegeerde ticket richting de eindstrijd. ,,Ik ben al weken De slimste mens-studio niet uit geweest en leef op snoep, paprikaatjes en Twixen. Mijn benen zijn vergroeid met de stoel en ik zou in een galerij mijn eigen familie niet eens herkennen. Maar we moeten door", schreef Kapitein op Instagram.