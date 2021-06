Dit zijn de festivals en concerten waar je deze zomer eindelijk weer van kunt genieten

Superman-ac­teur Ned Beatty (83) overleden

14 juni De Amerikaanse acteur Ned Beatty, die zijn debuut maakte in Deliverance en later te zien was in onder meer Superman, Nashville en Network, is zondag overleden. Hij werd 83 jaar. Volgens zijn manager, Deborah Miller, stierf Beatty een natuurlijke dood in zijn huis in Los Angeles, omringd door vrienden en geliefden.