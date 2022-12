Dit zijn de elf deelnemers aan het nieuwe seizoen B&B vol liefde

791.000 kijkers zagen gisteravond hoe Art Rooijakkers de nieuwe deelnemers voorstelde van het nieuwe seizoen B&B vol liefde . Nederlandse bed and breakfast-eigenaren, verspreid over Europa en dit seizoen ook buiten Europa, hopen de liefde te vinden in de populaire RTL 4-show. Dit zijn de elf deelnemers.

Walter (54) - Frankrijk

Na 35 jaar in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, heeft Walter zijn goedlopende familiebedrijf verkocht, meldt RTL in het persbericht over de voorstelshow. Hij was toe aan verandering en meer verdieping in zijn leven. Afgelopen jaar kocht hij zijn Franse paradijs in de prachtige natuur van de Correze, daar heeft hij een plek gecreëerd waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en tot zichzelf kunnen komen, aldus de zender.

Zijn interesse in onder andere energieën, familieopstellingen en tantra zijn twintig jaar geleden ontstaan. Daar kreeg hij inzichten die hem anders naar het leven hebben laten kijken. Walter biedt ruimte voor healings en workshops, maar je kunt bij hem ook terecht voor een energetische massage of een creatieve cursus. Walter hoopt een open-minded vrouw te ontmoeten die geïnteresseerd is in spiritualiteit en die net als hij met beide benen op de grond staat.

Marian (68) - Portugal

Marian is een selfmade vrouw die na een leven hard werken nu geniet van een leven onder de Portugese zon. Ze is een ‘op en top gastvrouw’ die graag haar gasten verwelkomt in haar luxe villa, schrijft RTL. Marian woont al 35 jaar in de Algarve. Ze zette een succesvol makelaarsbedrijf op en hielp veel mensen aan prachtige huizen in Portugal.

Marian is een ‘actieve dame’ die regelmatig een balletje op de naastgelegen golfbaan slaat. Ze sluit een dagje op ‘the green’ graag af met een glaasje wit. Voor haar staan dieren op nummer één. Haar chihuahua Amy gaat overal mee naartoe. Marian is een echte levensgenieter en stilzitten komt niet voor in haar vocabulaire. Ze zoekt een bourgondische man die nog actief is en vol initiatief in het leven staat.

Joy (25) - Spanje

Joy is een ambitieuze en creatieve jongen, aldus RTL. Met zijn 25 jaar is hij hard bezig om een imperium op te bouwen in het Spaanse Malaga. Joy bracht zijn jeugd vooral door op Bali. Een jeugd die in het teken stond van vrijheid en zelfstandigheid. Op zijn twintigste vertrok hij in zijn eentje naar Spanje om het vervallen en verlaten vakantiehuis van zijn vader op te knappen. Hij werd verliefd op het huis en de omgeving en besloot er een nieuw bestaan op te bouwen. Een flinke verbouwing van een paar jaar volgde, die hij grotendeels eigenhandig deed.

Op ‘zijn berg’ MountJoy heeft hij inmiddels zijn eigen, bijzondere plek gecreëerd en leeft hij in volledige vrijheid. Ondernemen zit in zijn bloed, schrijft RTL. Naast het runnen van zijn B&B, bouwt en verkoopt hij campers. Hij heeft een grote drive om altijd bezig te zijn en nieuwe bedrijfjes op te starten. Joy zoekt een vrouw die liefdevol is, zorgzaam en mee kan gaan in zijn plannen en ideeën. Een dame die, net als hij, graag het avontuur aangaat!

Debbie (62) - Spanje

De flamboyante Debbie gooide haar leven in 2005 om toen ze met haar gezin verhuisde naar het Spaanse Catalonië. De oud-televisieproducente besefte door het verlies van twee vriendinnen, dat het leven zomaar voorbij kan zijn. Weg uit dat koude kikkerlandje, op naar het warme Spanje. Ze kocht met haar toenmalige man en twee kinderen een oude boerderij uit 1600 in Sant Andreu del Terri. Het is een smaakvolle, kleurrijke plek met pipowagens waar ook gasten kunnen verblijven.

Afgelopen jaar heeft ze ook een nabijgelegen pand omgetoverd tot een prachtige plek en met deze uitbreiding van haar B&B is Debbie zo trots als een pauw. Debbie zit niet graag stil en bruist altijd van de ideeën; naast haar B&B organiseert ze voor haar gasten onder andere yoga retraites en evenementen. Debbie geeft haar leven een acht, maar toch weet ze dat het met iemand aan haar zijde vollediger en gezelliger is. Ze zoekt een stoere ‘vrolijkerd’ die optimistisch is en van gezelligheid houdt.

Martijn (47) - Thailand

De Rotterdamse Martijn voelde altijd al een grote liefde voor Thailand door de vele vakanties die hij er doorbracht, meldt RTL. Toen hij vier jaar geleden de kans kreeg om een ‘guest house’ met bijbehorend restaurant over te nemen, was zijn keuze dus snel gemaakt. Een grote stap, maar Martijn is trots op zijn bijzondere plek met Nederlands tintje. In zijn guest house kunnen Nederlanders hun lol op: er worden kroketten en frikandellen geserveerd, de Hollandse feestdagen worden gevierd en Hazes galmt op een gezellige avond uit de speakers.

De afgelopen jaren stonden in het teken van het opbouwen van zijn bedrijf en was er weinig ruimte voor de liefde. En hoewel de goedlachse Martijn zijn plek helemaal gevonden heeft in zijn geliefde Thailand, zou hij graag een gezellige vrouw aan zijn zijde zien. Martijn houdt van gezelligheid, maakt het de mensen graag naar de zin en vindt humor belangrijk. Dit is wat hij dan ook hoopt te vinden in zijn zoektocht naar de liefde.

Corine (54) - Frankrijk

De nuchtere Corine vertrok dit jaar naar Lubersac om haar Franse droom na te jagen. Samen met haar roedels husky’s en wolfhonden betrok ze een plek omringd door bossen en heuvels. Corine houdt van het buitenleven. Ze trekt er iedere ochtend op uit met de honden en daarnaast is ze ook graag bezig in de tuin. Corine is handig en klust er graag op los in haar B&B. Vooral het inrichten van de kamers vindt ze heerlijk om te doen.

Hoewel ze zich goed redt in haar eentje, mist ze de warmte en gezelligheid om zich heen, schrijft RTL. Ze zoekt een man die, net als zij, van de natuur en klussen houdt. Corine valt op het type ruwe bolster blanke pit. Ze ziet haar man liever met een kettingzaag dan met een poetsdoek rondlopen. Corine is zorgzaam, spontaan en energiek. Ze hoopt dat haar man een hart voor honden heeft, maar die bovenal haar hart sneller weet te laten kloppen.

Milu (30) - Portugal

De dertigjarige Milu had al lange tijd de droom om een vakantiehuis in Portugal te kopen. Portugal voelt voor haar als thuiskomen; ze woonde er de eerste twee jaar van haar leven en verhuisde daarna met haar moeder terug naar Nederland. Portugal bleef altijd knagen en twee jaar geleden werd haar droom werkelijkheid; Milu kocht toen haar B&B. Een bouwval die ze omtoverde tot een sfeervol vakantiehuis.

Naast haar vakantiehuis heeft Milu een glampingtent in de tuin staan die ze aan het opknappen is en ook gaat verhuren. Naast haar B&B-werkzaamheden werkt Milu als makelaar in de Algarve. Een baan die op haar lijf geschreven is. Milu is sociaal sterk, ambitieus en persoonlijke groei is belangrijk voor haar, aldus RTL. Haar familie speelt een grote rol in haar leven. Met haar moeder, die ook haar buurvrouw is, heeft ze een sterke band. Milu zoekt een man met eigen ambities en iemand die haar af en toe tegengas geeft.

Bram (30) - Zweden

In 2021 vertrok de energieke, enthousiaste en spontane Bram naar Zweden om zijn jeugdroom, het leven op een boerderij, waar te maken. Inmiddels is hij de trotse eigenaar van zijn zelfvoorzienende boerderij waar hij ook gasten ontvangt. Hij heeft zijn eigen moestuin en is het liefst in de natuur te vinden. Bram is kunstzinnig, reislustig en muzikaal en pakt in zijn vrije tijd dan ook graag zijn gitaar erbij, weet de zender.

Hij leert gemakkelijk nieuwe mensen kennen en laat zich graag omringen door zijn vrienden. Hij heeft alles op de rit en heeft inmiddels weer ruimte in zijn leven voor een vriendin. Hij hoopt een dame te ontmoeten die, net als hij, geïnteresseerd is in permacultuur en een zelfvoorzienend bestaan. Iemand die weet van aanpakken, houdt van een goed gesprek en lief is.

Leendert (68) - België

Na een carrière als succesvol ondernemer was het voor Leendert tijd om over de grens te gaan kijken en de rust op te zoeken. Hij verlangde naar een droomplek aan het water met een heerlijke tuin in de prachtige natuur. Toen hij op een oude watermolen stuitte midden in de Belgische Ardennen was hij op slag verliefd. De vorige bewoner runde er een B&B en Leendert vond dit zo leuk dat hij besloot om het runnen van de B&B voort te zetten.

Gastvrijheid zit immers in hem en hij geniet ervan om voor zijn gasten te zorgen. Leendert vindt het belangrijk om fit te blijven. Hij maakt graag een wandeling met zijn hond en slaat geregeld een balletje op de tennisbaan. Daarnaast is Leendert een muziekliefhebber; hij zit vaak achter zijn piano en de gehele dag staat er klassieke muziek op. Voor een culturele activiteit is Leendert altijd te porren en hij hoopt dat zijn toekomstige vrouw deze interesse met hem deelt. Hij zoekt een sportieve en positieve dame, die samen met hem passie voor de B&B deelt. Een vrouw met wie hij samen dromen wil waarmaken.

Michiel (50) - Frankrijk

In 2016 besloot Michiel om zijn leven over een andere boeg te gooien en naar het zuiden te vertrekken. Hij kocht een oude boerderij die hij omtoverde als groeps-accommodatie. Handig is Michiel zeker en hij kan uren bezig zijn met techniek en bouwen. Ook is hij maar al te graag te vinden in zijn enorme tuin waar hij geregeld de pizzaoven aansteekt. Michiel is sociaal, jong van geest en geniet van een goed gesprek met een glaasje wijn erbij, meldt RTL.

Acht jaar geleden ontdekte Michiel dat hij niet alleen interesse heeft in vrouwen, maar ook in mannen. Een ontdekking die hem veel over zichzelf geleerd heeft. Hij gaat tegenwoordig als biseksueel door het leven en al heeft hij tot dusver nog geen echte relaties gehad met mannen, staat hij hier wel voor open. Zijn oproep voor de liefde is dus gericht op zowel mannen als vrouwen. Michiel voelt zich sinds zijn ontdekking bevrijd. Hij zoekt een zelfstandige partner (m/v) met een goed gevoel voor humor en die van spontane acties houdt.

Petri (59) - Frankrijk

De zelfstandige Petri werd tijdens haar opleiding Docent Nederlands-Frans, verliefd op Frankrijk. Ze houdt van de taal, het eten en het klimaat. Vooral de Franse cultuur spreekt haar erg aan. Na dertig jaar in het onderwijs gewerkt te hebben, besloot ze anderhalf jaar geleden het roer om te gooien. Ze liet huis en haard achter en vertrok naar Frankrijk, het land waar ze zich zo thuisvoelt.

Petri, moeder van twee dochters die nog in Nederland wonen, is een zorgzame vrouw die haar B&B-gasten graag in de watten legt met een heerlijk diner. Ze houdt van zingen, theater en leest graag een boek, weet RTL. Petri is lid van een boekenclub en de gastenkamers in haar B&B zijn allemaal naar Franse schrijfsters vernoemd. Ze voelt zich op en top gelukkig in Frankrijk, maar is van mening dat een liefde in haar leven het helemaal compleet maakt. Petri hoopt een humoristische man met een vlotte babbel te ontmoeten die haar ook wat tegengas kan geven.

Het derde seizoen van B&B vol liefde is in de zomer 2023 elke werkdag te zien bij RTL 4.

