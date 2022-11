Dit zijn de deelnemers van het nieuwe seizoen Wie is de Mol?

updateNa een spel met mysterieuze boxen op vijf plekken in het land zijn vanmiddag de deelnemers onthuld van het 23ste seizoen van Wie is de Mol? Onder hen zijn acteur Soy Kroon, topzwemster Ranomi Kromowidjojo en presentatrice Froukje de Both.

Ook actrice Annick Boer, techjournalist Daniël Verlaan, presentator Jurre Geluk, cabaretier Nabil Aoulad Ayad, actrice Sarah Janneh, journalist Sander de Kramer en Elle-hoofdredacteur Anke de Jong doen mee.

De Wie is de Mol?-koorts brak vanmiddag officieel uit onder fans van de NPO 1-hit toen op vijf plekken in Nederland geheimzinnige kisten verschenen. Die konden Molloten openen door opdrachten te doen, geholpen door de mensen in de andere steden en fans thuis. Alleen zo zouden zij te weten komen welke BN’ers meedoen aan het nieuwe seizoen, dat zich afspeelt in Zuid-Afrika.

Het was behoorlijk druk in Weert, IJsselstein, Deventer, Middelburg en Haarlem (023), waarvan de eerste letters verwijzen naar de bekende afkorting van het programma (WIDM) en naar het netnummer 023, vanwege het 23ste seizoen. Het programma deelde afgelopen week de coördinaten van de vijf plekken en schreef erbij dat fans zouden moeten ‘samenwerken’, maar wat er zou gebeuren was toen niet duidelijk.

Nu blijkt dat de eerste hint (‘maken jullie de kandidaten bekend?’) op vandaag sloeg. Op de site van het programma was van elke locatie een livestream te volgen. Het is de eerste keer dat de makers van het programma de fans op deze manier een kans geven om deelnemers te achterhalen. Elke kist was goed voor twee namen van deelnemers. Als Molloten voor 17.00 uur alle boxen open wisten te spelen, kwamen ze alle namen te weten. Dat lukte uiteindelijk.

Na een eerste opdracht kregen de spelers alvast ‘Mollenpost’ binnen, die in verschillende talen geschreven was die in Zuid-Afrika worden gesproken. Het bleek een aanwijzing voor het land waar het nieuwe seizoen is opgenomen. Het is de tweede keer dat het programma zich daar afspeelt. Ook het dertiende seizoen, in 2013, vond er plaats. Toen was Kees Tol de Mol. Presentator Rik van de Westelaken neemt de kandidaten mee naar de provincie West-Kaap voor een bezoek aan Kaapstad, om de reis via de Tulbagh-vallei te vervolgen naar halfwoestijn Karoo en kustplaats Wildernis.

De 23ste reeks van Wie is de Mol? gaat van start op 7 januari om 20.30 uur op NPO 1. De eerste aflevering duurt traditiegetrouw extra lang, een uur en een kwartier. Vorig jaar keken 2,5 miljoen mensen naar de finale, waarin acteur Everon Jackson Hooi (Bing in Goede tijden, slechte tijden) werd ontmaskerd als de Mol.

Bekijk hieronder de onthulling van het opnameland:

