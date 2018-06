Dit zijn de Beste Zangers van 2018

Voor het elfde seizoen van het muzikale programma hebben de makers hun best gedaan om zoveel mogelijk muzikanten met diverse genres bij elkaar te krijgen. Zo mag de populaire volkszanger Tino Martin zijn stem ter gehore brengen, maar ook operazangers Maria Fiselier, Glen Faria van Flinke Namen en What about us-zangeres Davina Michelle zullen de bühne op het broeierige eiland betreden.



Het is overigens de eerste keer dat Trijntje Oosterhuis, Lee Towers en Alain Clark deelnemen aan het programma. Jan Smit neemt voor het zesde jaar op rij de presentatie op zich.



Beste Zangers is in de zomer van 2018 weer terug op de buis. Een exacte datum is vooralsnog niet bekend.