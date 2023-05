Dit zijn de acts uit de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival

Ed Sheeran brengt nieuw album uit na winnen plagiaat­zaak: ‘Enorm trots’

Ed Sheeran heeft vrijdag zijn nieuwe album genaamd - (Subtract) uitgebracht. De plaat verschijnt een dag nadat de rechter in New York had geoordeeld dat de zanger zich niet schuldig heeft gemaakt aan plagiaat. Liedjes op het album zijn geschreven naar aanleiding van persoonlijk verdriet en hoop waar Sheeran mee te maken heeft gehad.