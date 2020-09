Dit zijn alle karakters van The Masked Singer 2020

De laatste tien kandidaten werden vanavond onthuld in RTL Boulevard. Eerder werd al bekend dat in de zangshow een muis, skelet, aap, zebra en sneeuwman yeti te zien zijn. Naast de genoemde karakters doet ook een mysterieuze koning mee, evenals een astronaut, zeegod Neptunus en een vuurvogel.



In de pakken zitten BN’ers verstopt, van wie meestal niet bekend is dat ze kunnen zingen. In de show treden ze onherkenbaar op, waarna de teams van Gerard Joling en Buddy Vedder en van Carlo Boszhard en Loretta Schrijver moeten raden welke collega’s schuilgaan achter de vermommingen.



De presentatie is net als bij het vorige seizoen in handen van Ruben Nicolai. De eerste reeks werd vorig jaar gewonnen door de mysterieuze robot, een rol van operazangeres Tania Kross.