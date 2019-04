Dit vragen de KarJenner-zussen voor een gesponsord kiekje

Dat onthult hun moeder en manager Kris Jenner (63) in een voorpublicatie van een interview met CBS Sunday Morning. ,,Mijn dochters worden constant gevraagd dingen te plaatsen op sociale media voor bedrijven of merken’’, zegt Jenner, die ooit de term ‘momager’ (mom en manager) als haar handelsmerk liet vastleggen. ,,Ze hebben een prijs voor een los bericht, voor een story, voor Facebook... ze hebben een soort tabel met vergoedingen.’’



De honoraria lopen volgens Jenner enorm uiteen, bijvoorbeeld afhankelijk van wie het bericht plaatst. Dat heeft vermoedelijk deels te maken met de volgersaantallen van de KarJenners. Een bericht op Instagram is waarschijnlijk het duurst bij Kim, die daar met 134 miljoen de meeste volgers heeft. Daarna komen Kylie Jenner (131 miljoen), Kendall Jenner (107 miljoen), Khloé Kardashian (91 miljoen) en Kourtney Kardashian (76 miljoen).



Het is eveneens denkbaar dat sommige merken meer gebaat zijn bij promotie door de jonge Kylie (21) dan door de 39-jarige Kourtney, bijvoorbeeld als het om producten voor jongeren gaat. De prijs gaat daarnaast volgens de momager omhoog bij ‘farmaceutische producten’ en alles wat je ‘drinkt, inneemt of op je lijf doet’. Maar, verzekert Kris: ,,Het gaat sowieso om bedragen met zes nullen.’’ Het is niet duidelijk hoeveel foto’s of berichten de merken precies voor zo’n bedrag krijgen.



