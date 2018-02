Dit verklapt Facebook over de afloop van Temptation Island

Ter info: het programma kan alleen openbare info opvissen, er werd dus niets op illegale wijze gehackt.

Kevin & Megan

De Ceukelaire ontdekte dat Meghan een paar verdachte foto’s likete, die vooral in het oog springen bij iemand die pas uit een relatie is gestapt:

Volledig scherm De foto's die Megan likete. © Instagram

Verder likete ze ook foto’s van verleiders Fabrizio, Tijs en Gino.



Toch is er hoop voor Meghan en Kevin - hoewel die laatste na aflevering twee al volledig de mist leek in te gaan. In januari werd Kevin namelijk getagd in een filmpje waarin ook Megan te zien was:

Volledig scherm Zijn Megan en Kevin nog samen? © Facebook

En nog interessanter: twee maanden na de opnames van Temptation Island werd deze foto gepost. Megan en Kevin lijken hier in ieder geval nog gelukkig samen:

Volledig scherm Zijn Megan en Kevin nog samen? © Facebook

Het lijkt er dus op dat Megan haar vriendje alsnog een kans geeft.

Tim & Deborah

Ook de schijnbaar hondstrouwe Tim wordt onder de loep genomen. In de eerste twee afleveringen sliep hij liever buiten dan op dezelfde kamer als verleidster Zwanetta, terwijl zijn eigen slaapkamer wordt gesierd door ‘no girls allowed, only Deborah’.



Toch stond Tim vroeger nogal bekend als een player, als we zijn vriendin mogen geloven. Dat lijkt waar te zijn. De Aalstenaar is vol lof over de mooie dames in zijn stad:

Volledig scherm Deze dames kregen complimenten van Tim. © Facebook

Verder liket hij foto’s van verleidsters Laetitia en Billy, en ging hij naar een event genaamd ‘De Grote Muil Fuif XXL’. Wie hij daar van plan was te tongzoenen, weten we uiteraard niet zeker.



Het meest opvallend: vorige week verscheen hij nog in een Instagram-story van verleidster Yana, waarin hij bewijst dat hij wel degelijk een ‘tettenman’ is - óók als het niet om de borsten van zijn vriendin gaat:

Volledig scherm Tim en Yana gaan volledig los op de dansvloer. © Instagram

En tot slot: twee weken na het einde van de opnames kwam een huis op naam van Tim te koop te staan. Om samen te gaan wonen met Deborah? Of net andersom?

Volledig scherm Een huis op naam van Tim staat te koop. © Directverkoop.com

Wat zegt het account van Deborah daarover? Nou, zij lijkt in ieder geval nog aan trouwen te denken. Ze likete namelijk wat foto’s die daarover gaan:

Volledig scherm Deborah denkt nog steeds aan trouwen? © Instagram

Toch mogen we niet te snel conclusies trekken, want daarnaast likete ze ook een hoop foto’s die iets helemaal anders vertellen:

Volledig scherm Deborah likete foto's die verhalen over een liefdesbreuk. © Instagram

Gaat het over haar relatie met Tim? Over een vorige ex? Of deden ze haar misschien denken aan een paar nieuwe vriendinnen van Temptation Island, die beter hadden verdiend? De tijd zal het uitwijzen...