Dit kijkersbedrog verwacht je van SBS, niet bij de NPO

Zal ik u eens een geheimpje vertellen? Geer en Goor deden in hun tv-serie altijd of ze bij mensen thuis sliepen of later, in een camper voor de deur. Maar die scènes onder een verwassen dekbed in een krap slaapkamertje waren louter toneelstukjes. Slapen deden de heren elders, in luxueuzere omstandigheden. Bij Chantal heb ik eveneens mijn twijfels of ze daadwerkelijk de nacht doorbracht bij alle BN’ers uit haar serie, om nog maar te zwijgen over hoe het ‘in het echie’ gaat bij Steenrijk Straatarm.