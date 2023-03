Dit is waarom Paleis Soestdijk opduikt in het ene na het andere televisieprogramma

Emma Heesters en Wesley Hoedt na aanhouden­de geruchten uit elkaar

Zangeres Emma Heesters en profvoetballer Wesley Hoedt zijn uit elkaar. Dat laat de 27-jarige Zeeuwse weten in een bericht op Instagram. Al lange tijd gingen er op sociale media verhalen rond over mogelijk vreemdgaan van Hoedt, maar daar rept Heesters zelf met geen woord over.