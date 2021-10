Dit is waarom je sinds kort een fluisterend radiostemmetje ‘Ster’ hoort zeggen

,,Het is even wennen”, zegt Frank Volmer, directeur van Ster. Zijn uitleg over de nieuwe aankondiging van de sterreclame is simpel: ,,We hebben de wettelijke taak om het publiek duidelijk te maken dat we van programma’s overgaan naar reclames. Op televisie hebben we weer Loeki de Leeuw en op de radio hadden we voorheen een jingletje, maar wilden we het onderscheid iets duidelijker maken. We willen de verantwoordelijkheid nemen zodat de mensen écht zeker weten dat de boodschappen beginnen.”