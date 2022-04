Dit is waarom Gregory Porter altijd een pet draagt

Nadat gisteravond jazzzanger Gregory Porter in De Avondshow met Arjen Lubach op bezoek was, werd er druk gegoogeld. Waarom heeft de artiest, vanwege zijn imposante verschijning ook wel de Grote Vriendelijke Reus genoemd, steevast een pet op?

Je kan ‘m uittekenen: een man van 1,96 meter schoon aan de haak, gestoken in een net pak, met áltijd met een pet op. Een Kangol Summer Spitfire welteverstaan, met eronder een soort bivakmuts die zijn gezicht omsluit. Porter en zijn hoofddeksel zijn zo’n eenheid, dat hij aan de pet wordt herkend, vertelde hij eens aan de Britse krant Metro. ,,De enige keer dat ik niet werd herkend, nam ik mijn hoed af om in de oceaan bij Ibiza te zwemmen en niemand herkende me’’, lachte hij. ,,Ik ging terug naar mijn hotel en zette 'm weer op… en daar was Gregory Porter.”

Gelijk was het gedaan met de rust, want fans wilden op de foto. ,,Maar het is oké, want mensen proberen contact te maken en met je op de foto te gaan. Ze willen je bedanken voor de vreugde die ze hadden door mijn muziek of concert. Ik ben daar dankbaar voor.”

De pet is hij niet gaan dragen met het idee dat het zijn handelsmerk zou worden. De zijpanden onttrekken de littekens aan het zicht die Porter overhield aan een operatie waarover hij nooit spreekt. ,,Ik heb een operatie aan mijn huid gehad, dus dit is al een tijdje mijn look en zal dat nog een tijdje blijven’’, gaf hij in 2012 toe aan Jazz Weekly.

Twee jaar geleden zei hij tegen de Britse Metro dat hij de hoofdbedekking is gaan dragen vanwege de littekens, maar ook vanwege de kou. ,,Ik zong in Denver in een jazzclub en het was daar zo koud. Ik droeg wel vijf lagen kleding en die pet. Het was heel comfortabel en ik vond het bij me passen. En mensen zeiden: oh kijk, dat is die gast met de pet. Dus het werd een ding.”

Meer in detail over huidoperatie is hij nooit getreden, en naar verluidt vraagt zijn management aan journalisten om er niet naar te vragen in interviews. ,,Het moet minder over mijn pet gaat en meer over mijn hart en gevoel”, zei hij tegen de BBC. ,,Mensen herkennen me nu aan die pet, het is wat het is.”

De Avondshow met Arjen Lubach werd gisteravond bekeken door ruim 1 miljoen mensen. Gregory Porter treedt vanavond op in het Ziggo Dome.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: