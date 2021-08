Dit is Steven, de nieuwe liefde van Dionne Stax

Ze hadden de grootste lol, daar op De 3 Sterren Camping met Nick Schilder, Simon Keizer en Kees Tol, ergens vorig jaar. Steven Jansen was daar met zijn dj-partner Lucas de Wert en Dionne Stax was ook te gast. Ze hadden het over cappuccino’s, Stax liet zien hoe goed ze kan kickboksen en Jansens voorliefde voor alpaca’s kwam ter sprake. De dieren kwamen langs op de camping, en ‘zongen’ tot hilariteit van de kampeerders mee met een liedje dat campinggast Jamai voordroeg.

Stax was onder de indruk van Jansen, vertelde ze, die nog op het conservatorium zit. ,,Dat vond ik leuk om te horen, dat hij nog zo serieus bezig is met zijn opleiding naast al het dj-werk.” Ze bleken ook nog ‘aan te slaan’ op dezelfde muziek. Stax’ ultieme guilty pleasure is Why tell me why van Anita Meyer. ,,Wij hebben dat nummer een keer opgezocht omdat we de melodie zo waanzinnig vonden. Wij dachten: dit is ABBA ofzo, omdat het zo'n bijzondere vibe heeft”, vertelde Lucas de Wert, met Steven Jansen enthousiast knikkend ernaast. Of daar op de camping de vonk is overgeslagen is niet bekend, maar inmiddels is het in ieder geval dikke mik tussen de presentatrice en de dj.

120 optredens per jaar

Steven Jansen werd geboren op 14 oktober 1992 in Maastricht, als helft van een tweeling. Hij leerde De Wert kennen op de basisschool en in 2010 besloten ze als duo te draaien in een café in hun thuisstad. Een paar jaar later tekenden ze bij Spinnin’ Deep, een tak van Spinnin’ Records, een van de belangrijkste labels in de dancewereld. Ze hadden hits met Summer on you en Up till dawn. Afgelopen december kregen ze een award voor het behalen van 1 miljard streams via verschillende platformen. In maart kregen ze een Edison voor hun debuutalbum Letters to remember. De twee hebben een radioshow op 538, wekelijks in de nacht van zaterdag op zondag tussen 00:00 en 01:00 uur en vliegen in niet-coronatijden de hele wereld over voor optredens, waarvan ze er normaal gesproken zo’n 120 per jaar hebben.

Jansen vertelde in februari aan Talkies Man dat vrouwelijke fans zich op zo'n tournee soms ‘aanbieden’. ,,Maar daar hebben we niet echt ‘last’ van haha”. Na die drukke zomer blijft hij graag thuis. ,,Je hebt de hele zomer avonden na elkaar alleen maar drankjes gedaan en met artists nachten doorgehaald, dan zijn we gewoon lichamelijk moe. Ik vind het chill om een potje FIFA te spelen om te ontspannen. Verder vinden we het ook gewoon relaxed om een avondje thuis te zijn, dat is in dat soort maanden namelijk best wel zeldzaam.’’ Overigens zweert de dj bij een dagcrème om er fit uit te blijven zien, ook met weinig slaap, verklapt hij in hetzelfde gesprek. ,,Ik gebruik Biotherm Homme Total Recharge-crème op mijn gezicht om verschijnselen van vermoeidheid tegen te gaan. Daarmee lijkt het of je vier uur meer hebt geslapen.’’

Vorig jaar kwam er aan dat drukke tourschema plots een einde door corona. Heel erg vonden ze dat niet, vertelde De Wert in mei in een interview aan Entertainment Business. ,,Steven (die graag voetbalt, red.) is namelijk pasgeleden aan zijn kruisband geopereerd en is nu aan het herstellen. Daarnaast werken we in de studio aan ons album dat in het laatste kwartaal van dit jaar moet verschijnen. Wat dat betreft komt corona goed uit, aangezien zowel de operatie van Steven als de productie van ons album, normaliter lastig in te passen zijn in ons tourschema. Daar is nu veel meer tijd voor.”

En tijd voor een nieuwe vlam, zo blijkt.

