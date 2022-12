‘Dit is nog niet eerder gebeurd!’ Dit zijn de finalisten van Expeditie Robinson

Honger

Soms probeer je als Robinson-maker wat uit. Dit jaar waren dat de Plunder (aardig bedacht, mag zeker terug) en de Vrijbrief (totaal mislukt), maar ik hou van tradities. Zo moet Nicolette Kluijver − dé Mrs. Robinson − het programma tot in lengte van jaren presenteren. Zo vind ik dat er altijd één kandidaat snel uit moet. Het is hard, maar dat is het spel. Vraag het Kees van der Spek (2015) en Toine van Peperstraten (2018) − zeg maar het Duitsland en België van dit WK voetbal. Ze zijn er nog steeds ziek van dat ze zo rap hun koffers moesten pakken. Traditie is ook: de eetproef. Bij wie is de honger zo groot dat die een makkie wordt? Maar... waar waren ze, de stierenballen, geitentongen, levende meelwormen, koeienogen, rattenschedels en herseneneieren? Ik herinner me de grote vrees van Kim Kötter en Robert Rodenburg, de superstoere Shelly Sterk die alles weghapte alsof haar leven ervan afhing. De woorden van Britte Lagcher (‘Gewoon aan babi pangang denken’) en de conclusie van Yuki Kempees (2021): ,,Dit ruikt naar de dood.” Makers, laat ’m terugkeren in 2023. De eetproef hóórt bij Robinson.

Held

Als laatste afvallen voor de Grote Finale: hoe zuur! Maar Niek Roozen nam zijn verlies groots, wenste zijn tegenstander Dennis Wilt succes en zei uit te kijken naar de finale. Sommige deelnemers aan Expeditie Robinson blijven je altijd bij. Niek is er zo eentje. Wat een pure gast en innemende persoonlijkheid: je gunt hem de hele wereld. Hij won proeven, individuele (waarbij hij als een hinde over het water dartelde) en met de groep. Hij maakte fouten (verklapte de coup aan Vincent), toonde zich schuldbewust en leverde later zelf een streek (richting Thijs Boermans). Niek stelde zich bovendien kwetsbaar op door open te zijn over zijn zieke vader die kort nadat hij thuis was van de expeditie, is overleden. De woorden van Niek bij zijn exit in Maleisië ontroerden me. ,,Ik heb zoveel geleerd. Over mezelf, mijn familie. Ik kan iedereen aanraden dat als je in een periode zit waarin je niet weet waar je heen wilt of wie je bent, ga dan maar 34 dagen op een eiland zitten met helemaal niks. Dan kom je daar wel achter.”

Volledig scherm Niek Roozen, April Darby, Dennis Wilt en London Loy © RTL 4

Hartzeer

De finalisten zijn bekend. Met Ferry Weertman (30), London Loy (47) en Dennis Wilt (53) hebben we een dertiger, veertiger en vijftiger. Wat opvalt: voor het eerst sinds 2007 − en dus nog nooit sinds er BN’er-vrouwen meedoen - hebben we géén vrouw in de finale. Nadat de eerste zeven afleveringen evenzoveel vrouwen vertrokken − zes weggestemd, eentje (Juultje Tieleman) opgegeven − kleurden Dzifa Kusenuh en April Darby de weg naar het einde. Wat mij betreft had een van de twee de opvolger mogen zijn van Bertie Steur, de laatste winnares (2016). Het mocht niet baten. Volgend jaar dan maar!

