Dit is jullie soundtrack van de coronacrisis: hoop en troost in onzekere tijd

video'sGeen festivals of concerten deze zomer, maar muziek luisteren thuis, via streaming, in de auto of met je airpods. Voor troost, hoop of plezier. Deze site vroeg lezers naar hun soundtrack van corona. Welk nummer blijft ons voor altijd herinneren aan deze periode? Lezers reageerden massaal. Een bloemlezing.

Soldier On - DI-RECT

,,Voor ons is en zal dit nummer kenmerkend zijn voor deze tijd van social distancing. Vooral door het optreden van Marcel Veenendaal in een van de laatste DWDD uitzendingen, waar hij op het podium van de gedeelde smart zingend alleen door de verlaten studio’s loopt. De emotie die daar uit voortkwam, het besef dat we niets onder controle hebben, en op onszelf aangewezen zijn, dat zal voor ons denk ik altijd bijblijven.” Anja Roelands

Let It Be - Aretha Franklin (The Royal Philharmonic Orchestra)

,,Nog voor de lockdown kreeg ik zelf corona en op mijn ziekste moment toen ik zelfs niet meer wist wat voor muziek ik aan moest zetten, kwam dit nummer voorbij. Ik had een paar dagen ervoor de muziek documentaire Amazing Grace gekeken met mijn zoon en ik had The Queen of Soul als laatst gedraaide album in mijn playlist staan. Dit nummer kwam zo enorm binnen en werd op mijn dieptepunt mijn nummer van hoop. Ik ben na vijf weken hersteld en mocht vannacht weer aan het werk in de zorg. Eindelijk helpen in de strijd tegen corona.” Fijke van Esterik

Wonderful Remark - Van Morrison

,,Touch your world up with some color”. Een tekstregel die mij er al jarenlang steeds weer aan herinnert dat mijn wereld ‘de kleur’ heeft die ik eraan geef. Honderden keren luisterde ik al naar dit nummer en nu, in deze coronatijden, iedere dag. Onwerkelijke en donkere tijden, maar ik kan er zelf kleur aan geven. Zo accepteer ik dat wat is en maak ik er op mijn manier het beste van.” Roel Loos

Roller Coaster - Danny Vera

,,Een rollercoaster, dat is het helemaal geworden voor ons. Alleen op een totaal andere manier, zoals ook eigenlijk de titel aangeeft. We hadden het gekozen als lijflied voor onze wandeltocht van zes maanden van Mierlo naar de Noordkaap. Precies op onze vertrekdag sloeg corona toe en konden we niet meer door Duitsland naar het noorden. Niet getreurd....luxe probleem toch? Wij zwerven nu van vakantiehuisje naar vakantiehuisje, als het lang gaat duren, misschien wel door de twaalf provincies, aangezien we ons huis al verkocht hebben. We beleven prachtige weken met dit mooie weer en ja...een achtbaan.” Jacques en Margo

Stronger - Sugababes

,,Het nummer dat voor mij altijd met deze periode verbonden zal blijven. Dat helpt mij al achttien jaar in alle omstandigheden: toen ik werd gepest, toen ik bijna bezweek onder een te hoge werkdruk, maar ook op mooie momenten. En nú, in deze vreemde tijd vol gemis en angst om bekenden. Stronger leert ‘we komen hier sterker uit’ en het geeft hoop. Het geeft mij energie, vijzelt mijn humeur op of vergroot juist mijn vrolijkheid.” Hans-Peter Bartels

Laat me leven - Tino Martin & Gerard Joling

,,Iedereen verlangt naar het ‘normale’ leven. Werken, sporten, uitgaan, naar de kapper, fysiotherapeut etc. Tegelijkertijd willen we niet besmet raken. We willen ook zorgen dat de ouderen onder ons nog lang kunnen leven door middel van alle maatregelen. Dit vergt veel van het leven van de zorgmedewerkers. Vandaar dat ik kies voor omdat iedereen zich herkent in de titel. Enerzijds gezond en in leven blijven anderzijds het oude vertrouwde leven weer oppakken”. Jos van Eck

Roller Coaster - Danny Vera

,,Tranentrekker in dit coronatijdperk. Heimwee en angst, betreft mijn broertje, verblijvend in een instelling en er niets van begrijpt. Zie ik hem ooit nog terug? Stille straten, leegte in mijn hart, gemis van alle sociale contacten. Financiële zorgen, door verplicht sluiten van mijn B&B. Angst om ziek te worden, angst voor de toekomst. De rouwadvertenties in de krant, meer dan ooit en soms van bekenden. Die meneer van een paar huizen verderop, met wie ik altijd een praatje maakte, totdat de gordijnen van zijn huis plotseling gesloten bleven.” Madonna Leurs

We shall overcome - Pete Seeger

,,Het was in de jaren 70 dat ik een groot aanhanger van folkmusic was en ik hield van protestliederen. In die tijd zongen we ook We shall overcome in de zogenaamde ‘jongerenmissen’. Dit lied kwam tijdens de huidige coronacrisis opnieuw bij mij naar boven. Het nummer in de zestiger jaren bekend geworden door Pete Seeger en Johan Baez, maar ook door Martin Luther King en John F. Kennedy gebruikt. En als door Bruce Springsteen die dit lied op 22 juli 2012 (1 jaar na de terroristische actie in Noorwegen) zong tijdens het herdenkingsconcert in Oslo.” Kees Slingerland

Geef de kinderen een wereld - Dana Winner

,,Wij als ouderen boven de 70 jaar kijken terug op een mooi leven samen en hebben veel van Europa gezien en genoten. Heel graag willen wij dat onze kleinkinderen ook gaan reizen in de wereld en ervan kunnen genieten. Hebben wij (de mensheid ) de wereld niet te veel ge/misbruikt? De grote gevolgen zijn voelbaar en zichtbaar! Nu moeten we stappen terugdoen en zelfs stilstaan vanwege de coronacrisis. Dit is toch een waarschuwing?” Henk en Corrie Langelaan

Summertime - Brainbox

,,Ten eerste omdat dit een altijd een goed nummer blijft. Zo mooi.....Sinds Corona staat de wereld op zijn kop. Onze levens zijn (voorgoed) veranderd. Het leven is voor veel mensen een stuk moeilijker. Geen of weinig sociale contacten, eenzaamheid, geen inkomsten. Maar het heeft ook een keerzijde. Mensen kijken meer naar elkaar om, er is meer liefde. En ons drukke bestaan heeft plaatsgemaakt voor rustige avonden thuis, bezinning, aandacht voor elkaar. Dat wordt onze zomer 2020, waarschijnlijk... Summertime, and the living is easy.” Karin Sluijs

Leaving This Town - The Beach Boys

,,Mijn wandel-actieradius is door deze tijden flink toegenomen. Opeens liep ik in de buurt van Baambrugge. Ik realiseerde me dat The Beach Boys hier begin jaren ’70 in een schuur hun album Holland hebben opgenomen. Ik luister er nu continu naar. Een bizarre plaat met twee hoogtepunten: Sail On Sailor en vooral Leaving This Town. Teruglopend langs een lege A2 overviel een grote weemoed me. Omdat die prachtige samenzang van die oer-Californische broers hier bizar genoeg ooit over de weilanden had geklonken, en omdat ik opeens heel graag weer eens over die weg naar een verre andere stad wilde rijden.” Gerrit de Jager

By The Way - Red Hot Red Hot Chili Peppers

,,Toen bekend werd dat deze band naar Pinkpop zou komen werd dit in de familieapp gemeld. Al snel werd de datum vastgelegd en bestelden we kaartjes. Pinkpop bezocht ik al vaak, the Peppers zag ik eerder, maar nooit met familie. Met ons gezin, vriend van dochter, zus en neef zouden we afreizen naar Landgraaf. Al die verschillende muzieksmaken, maar allemaal worden we blij van de Red Hot Chili Peppers. We hadden er zo’n zin in...” Hannie van Rosmalen

Hello again - Neil Diamond

,,Wij zijn al 33 jaar bevriend, zij woont in de Achterhoek, ik in de Betuwe. Wij kunnen nu niet afspreken, maar appen heel veel en van de week stuurde zij mij onze soundtrack en zonder dat we het van elkaar wisten, zat dit nummer al weken in ons hoofd, omdat het zo onze situatie beschrijft.” Jaco te Morsche, Charnette Krooshof

Some Days Are Diamonds (Some Days Are Stone) - John Denver

,,Veertien dagen geleden zat ik te luisteren tijdens mijn coronabesmettingsperiode naar Tineke de Nooij op Radio 5. Zij draaide deze van John Denver. Dat is precies zo als ik mij toen ook voelde. Ik heb veel momenten gekend als ‘Diamond’, maar nu was het even ‘Stone’. Deze plaat zal ik nooit meer los kunnen koppelen met deze periode.” Leen Dekker

We Shall Overcome – Pete Seeger

,,De meest toepasselijke song voor deze crisistijd. Van Pete Seeger en Bob Dylan, maar ook van honderden anderen. Oorspronkelijk bedoeld voor een andere situatie, de burgerrechtenbeweging in Amerika, maar de tekst (die hoop en vertrouwen uitspreekt) is eigenlijk in zijn geheel toepasbaar op het huidige tijdsgewricht. Ik begrijp niet, dat We shall overcome nog niet is gekozen als ‘clublied’ van de coronavechters.” Huib Boogert

High School Lover - Cayucas

,,Om mezelf in deze verwarrende en frustrerende tijden toch te blijven motiveren tot actie, heb ik een playlist samengesteld met nummers waar ik energie van krijg. Eén van de lekkerste nummers is High School Lover van Cayucas. Een heerlijk zomers en dansbaar liedje over een jongeman die reflecteert op zijn onbereikbare middelbareschoolliefde. Ook heel relevant in deze periode, omdat veel mensen nu ook verlangen naar iemand die, door de huidige omstandigheden, buiten bereik is.” Jort van Meeteren

Here Comes the Sun - The Beatles

,,Draai dit inmiddels 51 jarige, positieve, hoopgevende nummer vaak ‘s ochtends bij het opstaan sinds ik las dat het in ziekenhuizen in New York klinkt als er een Corona patiënt de IC verlaat of van de beademing afgehaald wordt.” Diny Ruizendaal

Fragile - Sting

,,Met alle kennis, wetenschap en wapens die we hebben proberen we superieur te zijn aan elk levend wezen op deze bol. We reizen zelfs door het universum op zoek naar iets wat we als gehele mensheid waarschijnlijk nooit zullen of kunnen bereiken. Hoe hard we ook ons best doen meer te zijn dan de werkelijkheid, uiteindelijk wint de realiteit van de fictie. Dit coronawezentje is veel sterker dan deze hele mensheid. Hoe goed we het ook proberen te verbergen, corona laat ons heel duidelijk zien hoe kwetsbaar we uiteindelijk zijn.” Gert-Jan Brugman

Uncharted - Kensington

,,Voor mij zal dit nummer voor altijd verbonden zijn met de coronacrisis. Toen de eerste maatregelen waren afgekondigd en we van het ene op het andere moment bijna alles wat we altijd zo gewoon vonden kwijtraakten, hoorde ik het voor het eerst op de radio en viel me de mooie, weemoedige tekst op. We bevinden ons op onbekend terrein en vragen ons af hoe we daar in vredesnaam zijn beland en of alles ooit weer zo mooi en onbevangen wordt als vroeger. Dat is precies hoe het voor mij voelt.” Marijke Loonen

Dancing With Myself - Billy Idol

,,Als danser ben ik in contact met anderen. Dat kan veraf zijn of dichtbij, fysiek of juist op afstand. Helaas is het in deze tijd niet mogelijk om in fysiek contact met iemand te zijn, en de minimale afstand is anderhalve meter. Alle dansevenementen zijn nu vervangen door hun virtuele versies, waarbij digitaal muziek wordt gestreamd en iedereen via de computer in de huiskamer zijn eigen ding doet.” Oscar van Schijndel

Give a little Respect - Erasure

,,Nauwelijks of zelfs helemaal niet gehoord in deze op de radio, onbegrijpelijk. Vele malen beter dan dat inmiddels wel plat getreden You Never Walk Alone. Titel spreekt voor zich, voor onze helden.” Peter Petit

Olalla - Blanco White

,,Tijdens een recente aflevering van Floortje terug naar het einde van de wereld hoorde ik hier een stukje van voorbij komen en vond het meteen prachtig Ik heb het opgezocht op YouTube en elke keer als ik me even alleen voel (zit in volledige lockdown vanwege hoog risico) dan zet ik het nummer aan: heerlijk vrolijk, ontspannend nummer en ik ben weer opgeklaard.” Karin Visser

Whispering Hope - Jo Stafford & Gordon Mc Ray

,,In deze tijd vind ik de song uit vroeger tijden zeer toepasselijk en bemoedigend. Vooral door de kwaliteit van de artiesten; Jo Stafford en Gordon Mc Ray. Heerlijk om naar te luiteren en ook troostend. Draaien die prachtige song.” Jan ten Have

Adem - Cassandra Onck

,,Adem gaat over het verlies van haar zusje ( mijn jongste dochter) en haar vader. En wat dat doet met je leven. Alsof de grond onder je voeten vandaan zakt. De release van Adem was al gepland voor de lockdown inging. De single is voor mij en anderen heel herkenbaar omdat mensen nu ook met verlies te maken hebben.” Ria de Vries

What the World needs now, is Love sweet Love - Jacky Deshannon

,,De jaren 60, waren de meest onrustige jaren. Vele prominente mensen werden vermoord. Onze blauwe knikker sidderde. De Vietnam oorlog, daar kwam geen eind aan. Toen kwam dit liedje uit. Op de radio was het dagelijks te horen. Dit oude singeltje uit 1965, zit al jaren in mijn Juke-Box. Nu is het jaar 2020 onrustig en afwachten, wat er nog komt. Nu siddert wereldwijd een stille oorlog in vele huizen. Ik laat het maar over mij heen gaan, met een legpuzzel en Netflix. Af en toe gaat er een golf van ongeduld over mij heen. Deze onrustig zieke wereld, wil graag maar één ding van de mens. Vandaar dit tijdloze lied.” Ans Acda

Lights of Taormina - Mark Knopfler

,,Het is een vreemde tijd en we weten niet wat ons nog te wachten staat. Er komt heel veel coronanieuws op ons af en daar word je niet altijd vrolijk van. Daarom probeer ik voor het slapen gaan mijn gedachten wat te verzetten met The Lights of Taormina van Mark Knopfler. Het is zoals het is als ik hoor Seems like another lifetime. Maar later hoor ik ook weer ‘He came, he saw, he conquered’, en dat geeft me weer moed. Dan droom ik van het neerkijken op de lichten van Taormina. Een heerlijk vakantiegevoel, maar nog even wachten.” Willy Bongers

If I Can Dream - Elvis Presley

,,Toen het voor het eerst uitkwam in de 68 Comeback Show was ik al geraakt door de passie waarin Elvis het lied vertolkte maar nog meer de tekst van de song. Toen als een eerbetoon aan Martin Luther King maar nu zo veel jaren later kun je het net zo goed gebruiken als een uiting van hoop en vertrouwen in de afloop van het coronavirus. Ook is het een globaal verlangen van samenwerking om het uiteindelijke doel te bereiken. Wat zou het mooi zijn als alle radiozenders over de gehele wereld dit op een vast tijdstip zouden uitzenden voor de overledenen en de zieken van het virus.” Ben Mulder

Nur noch kurz die Welt retten - Tim Bendzko

,,De afgelopen weken zijn er ongeveer 800 singles door onze handen gegaan. Mijn man heeft als hobby een jukebox. Hij is 80 jaar dus we moeten zoveel mogelijk thuis blijven. De singles moesten gecatalogiseerd worden. Intussen draaiden we verschillende singles op de platenspeler. Geen verveling dus. Veel nummers zouden passen in deze tijd. Deze in het bijzonder, eigenlijk twee Nur noch kurz die Welt retten . en Tage wie diese van Die Toten Hosen. Deze geeft hoop voor de toekomst.” Henny Bezemer

Iedereen is van de wereld - The Scene

,,Een passend nummer, tijdens allerlei gebeurtenissen, en nu ook weer in de coronatijd. Ik voel mij persoonlijk niet alleen een Nederlandse, maar vooral een wereldburger. Voelden meerdere mensen dat maar, ik denk dat er dan iets minder: Zij en Wij gevoel zou zijn. Mogelijk zorgt deze wereldwijde virus voor iets meer samenhorigheid.” Lenny Gleysteen

Vluchten kan niet meer - Jenny Arean en Frans Halsema

De soundtrack die steeds weer in mijn hoofd terug komt: Vluchten kan niet meer. Was een aanklacht tegen de wereld, de oorlogen. Ook tegen het streven naar bezit en welvaart. Status en auto. Ten koste van medemenselijkheid. Ten koste van het milieu ‘de laatste vlinder op de laatste bloem’. Het lied geeft een uitweg hoe er mee om te gaan. ‘Schuilen kan nog wel, heel dicht bij elkaar’. En dat is vandaag wel het zwaarst. Die uitweg is er bij Covid-19 niet in de 1,5 meter maatschappij.” Hans van Vliet

Million Years Ago - Adele

,,Vooral het stukje I miss my Mother, I miss my friends. Het beschrijft precies het gevoel van deze tijd van social distance en dat je ook veel mooie dingen samen moet missen. Dingen die het leven juist kleur geven, een concert, een etentje, een terrasje pakken etc. Soms komen er via facebook herinneringen voorbij van pre-corona. Ik kan er nu moeilijk naar kijken en delen wil ik het al helemaal niet meer! Hopelijk lijkt straks deze Corona-tijd a Million Years Ago!” Gino van Dongen

Everybody Dies - Ayreon

,,Een zwarte titel voor een tijd als deze zou je denken. Het nummer echter is voorzien van zoveel energie en plezier dat je de humor van de titel gaat begrijpen. In deze tijd waar we de doden van deze crisis betreuren en we geconfronteerd worden met de eindigheid van ons leven, blijkt ook maar weer dat we ontzettend creatief en inventief zijn. We komen met oplossingen die we nooit bedacht zouden hebben onder ‘normale’ omstandigheden. Blijf positief, ga niet bij de pakken neer zitten maar leef en geniet van iedere dag. Aan alles komt een eind.’’ Marc Bonekamp

Kijk omhoog - Nick &Simon

,,Voor mij is het liedje een van de liedjes die nu erg slaan op deze tijd .Ik ben geen echte fan, maar hoorde het nummer toevallig en meteen legde ik de link.” Jeanne Verschuuren

Gimme Shelter - Rolling Stones

,,Dit nummer heeft eeuwigheidswaarde. De muziek gaat eeuwig door merg en been. Het is een schreeuw om bescherming. Tegen het woeden der gehele wereld. Tegen de opiniediarree, tegen de virussen, tegen de plastic soep, tegen de grote graaiers, tegen de wapenmaffia, tegen de klimaatcrisis. Het is ten diepste een schreeuw van de aarde om bescherming en liefde. Laten we Gimme Shelter elke dag om 12.00 uur wereldwijd draaien. One World!” Piet Hartman

Murder Most Foul - Bob Dylan

,,Recent uitgekomen. Het gaat over een donkere dag in november 1963. De dag dat John F. Kennedy werd vermoord. Ik was 8 jaar en mijn moeder maakte me rond 9 uur ‘ s avonds wakker om dit te zeggen. De vertwijfeling in haar ogen is mij lang bijgebleven. Het nummer van Bob Dylan duurt bijna 17 minuten (!). Inmiddels heb ik het zeker 10 keer beluisterd. Bob Dylan klinkt berustend en ingetogen. De begeleiding is al even stemmig, een motief op piano, altviool, bas en na twee minuten voorzichtig slagwerk. Melodisch zit er 17 minuten lang geen ontwikkeling in, maar Dylans voordracht krijgt daardoor iets hypnotiserends. Een absoluut kunstwerk door zijn schijnbare eenvoud! Ga voor het beluisteren van dit ‘kunstwerk’ rustig zitten op een stoel of op de bank. Nu heb je hiervoor meer dan ooit de tijd. Zeventien minuten van bezinning. Het lied neemt je mee.”

Via Twitter liet Bob Dylan het volgende weten:

‘Stay safe, stay observant and may God be with you’.

Of zoals hij zelf zingt in het laatste couplet: ‘Play darkness and death will come when it comes’.

Ik haal juist moed uit dit schijnbaar sombere lied. Blijft voor mij altijd verbonden aan deze tijd.” Rudolf Hekman

Pass auf dich auf - Enno Bunger.

“Ja, wenn wir uns bald wieder sehn,

Ich freue mich darauf,

Bis wir uns in die Arme nehmen,

Pass bitte auf Dich auf...”

,,Het verwoordt precies wat ik voel als ik contact heb met vrienden of collega’s: ik kijk er naar uit om jullie weer te kunnen zien en te mogen begroeten. Normaal ga ik voor mijn hobby (het spel kubb) naar toernooien in Nederland, België, Duitsland en Zweden, waardoor ik door heel Europa en zelfs in de VS vrienden heb gemaakt. Gelukkig gaat het met iedereen waar ik contact mee heb nog goed. Ik mis het kubben en naar toernooien gaan erg. Maar bovenal hoop ik dat het met iedereen goed blijft gaan en dat we elkaar dan later in goede gezondheid weer zien.’’ Tony van Leenen