Dit is het tv-fragment van het jaar

videoJohan Derksen die live op televisie zijn eigen werkgever fileert is uitgeroepen tot het tv-fragment van het jaar 2017. Dit blijkt uit een poll op AD.nl onder 37.397 lezers. De tirade van besnorde analyticus blijft met 39 procent van de stemmen het emotionele interview van Eberhard van der Laan in Zomergasten (25 procent) en de internationale viral van Arjen Lubach met ‘Netherlands second’ (19 procent) voor.

Het begon allemaal in september met een stevige column van televisiecriticus Angela de Jong. Ze schreef over RTL: ,,Wat altijd gewoon een leuke zender was, is verworden tot een vervelend egocentrisch clubje dat ervan overtuigd is dat de hele wereld om RTL draait.” Een dag later reageerden de mannen van Voetbal Inside op de kwestie. Een gesprek dat over de KNVB-beker zou gaan, veranderde in een aanval op hun eigen werkgever.

,,Angela de Jong had een werkelijk vernietigende column geschreven over RTL, waar geen spel tussen te krijgen was”, sprak Derksen, die het bekervoetbal had gemist omdat hij op RTL 4 had afgestemd. ,,En toen ik gekeken had, dacht ik: 'Ja, ik begrijp waarom die mevrouw dat geschreven heeft'. Het is verschrikkelijk.” De tirade van Derksen ging minutenlang door. Hij fileerde het programmabeleid van de omroep en bekritiseerde directeur Erland Galjaard.

Unieke televisie, zo vonden jullie.

Afremmen

,,Het was een typisch Johan Derksen-fragment”, blikt presentator Wilfred Genee terug. ,,Ongeremd en recht op zijn doel af, zoals we hem kennen. Hij wilde het ook duidelijk even kwijt, want een voorzet was niet echt nodig.” Volgens de host van de voetbaltalkshow was er niets wat zijn collega kon stoppen. ,,Afremmen heeft in zo’n situatie ook geen enkele zin. Dan is het een man met een missie.”

RTL reageerde op de 'rel' door te laten weten niet blij met de uitspraken van hun eigen medewerker te zijn. Waarop Derksen liet weten: ,,Op het moment dat ik op welke manier dan ook een spreekverbod krijg bij RTL dan is het even goeie vrienden, maar schuif ik niet meer aan. Ik rijd niet naar Hilversum om met de handrem erop te praten.”

Er volgde meer ophef. RTL 7-directeur Marco Louwerens had in de nacht na de uitzending een boze mail gestuurd. ,,Die mail rook naar whiskey en ging echt véél te ver. ‘Grote klootzakken’ en dat soort teksten. Vooral Wilfred kreeg een veeg uit de pan. Hij kreeg van alles de schuld. Dat is niet eerlijk, omdat ík die woorden heb uitgesproken”, zei Derksen daarover.

Sinterklaas

Uiteindelijk werd de discussie op een ludieke manier goedgemaakt. Genee kreeg een bloemetje uitgereikt door Louwerens nadat hij genomineerd werd voor de Zilveren Televizierster. Hij won die prijs uiteindelijk ook.

Begin december kwam Louwerens opnieuw langs in Voetbal Inside. Op hilarische wijze, vol met zelfspot, verkleedde hij zich als Sinterklaas. Hij vroeg om een bacootje, het drankje waarvan hij volgens Derksen te veel op had toen hij de mail schreef. Enkele dagen later werd Derksen, Genee en Van der Gijp een contractverlenging aangeboden. Ze mogen drie jaar door met het veelbesproken voetbalprogramma.