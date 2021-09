Dit is het thema van de Kinderboekenweek 2021: Worden wat je wil

De 67ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats in oktober en heeft als thema: Worden wat je wil . Met dit thema wil de organisatie benadrukken dat boeken kinderen alle ruimte geven om te fantaseren over wat zij het allerliefste willen worden, ongeacht welke beperkingen daar misschien aan zitten in het echte leven.

Wanneer start de Kinderboekenweek 2021?

De Kinderboekenweek begint op 6 oktober en duurt tot 17 oktober. In deze week wordt het belang en plezier van lezen onder kinderen tussen de 6 en 12 jaar extra onder de aandacht gebracht. Dat is hard nodig, want uit onderzoek van de Onderwijsinspectie in 2019 bleek dat de leesvaardigheid van 35 procent van de basisschoolleerlingen niet op niveau is. Hoe zorg je ervoor dat meer kinderen goed leren lezen? Lees het in dit artikel.

Wat is het kinderboekenweekgeschenk en hoe krijg je het?



Elk jaar wordt er een boek voor de Kinderboekenweek geschreven. Dit jaar wordt het geschenk geschreven door Bette Westera. De titel is Tiril en de Toverdrank. In het boek ontdekt Tiril dat ze van gedaante kan veranderen, net als haar lievelingsgod Loki. Samen met haar vriend Thialfi maakt ze een reis op zoek naar een toverdrank, waarbij haar gave goed van pas komt. Je krijgt Tiril en de Toverdrank tijdens de Kinderboekenweek cadeau in de boekwinkel bij aankoop van ten minste 12,50 euro aan kinderboeken.

Wie is de schrijfster van het Kinderboekenweekgeschenk?



Bette Westera is een Nederlandse kinderboekenschrijfster. Ze debuteerde met kinderbijbelserie Heb je wel gehoord. Die reeks schreef ze van 1990 tot 1995, samen met haar moeder. In de jaren daarna volgden veel bekroonde kinderboeken. Westera ontving veel prijzen en met het boek Een opa om nooit te vergeten had ze ook internationaal veel succes. Dat boek werd geroemd met een Vlag en Wimpel, Grand Prix for the Best Book, Golden Apple of Bratislava en een Sankei Children’s Book Award.

Welke boeken waren de afgelopen jaren kinderboekenweekgeschenk?

Wat is het prentenboek van de Kinderboekenweek en hoe krijg je het?

Het prentenboek van de Kinderboekenweek wordt gemaakt door illustrator Mark Janssen en is tijdens de Kinderboekenweek te koop voor 7,25 euro.

Bekijk hieronder een video over het Kinderprentenboek van 2020:

Kinderen voor Kinderen

Net als bij de vorige negen edities zal ook dit jaar Kinderen voor Kinderen een lied uitbrengen dat past bij het thema van de Kinderboekenweek. Dit lied is ook de titelsong van het gelijknamige album. Hoe het liedje heet wordt nog even geheim gehouden.

Bekijk hieronder een video van de Kinderen voor Kinderen hit van vorig jaar: