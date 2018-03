Dit is de winnaar van Wie is de Mol? 2018

Jan heeft zijn mede-Molkandidaten al die tijd compleet voor de gek gehouden en mocht nu, na maanden geheimhouding, roepen dat hij degene is die wekenlang allerhande mollenstreken uithaalde. Jan wist talloze kijkers van het immens populaire NPO1-programma (én de stemmers op onze poll) op het verkeerde been te zetten, aangezien veel mensen er heilig van overtuigd waren dat Olcay de Mol was.



Ruben, de winnende finalist, strijkt de inhoud van de zogenoemde pot op. Daarin zat een bedrag van 17.750 euro, dat de kandidaten samen bij elkaar hebben gespaard. De andere finalist, Olcay, blijft met lege handen achter.



Hein, Gulsen en Versteegh werden vanavond in Vondel CS vergezeld door alle eerder afgevallen kandidaten. Wie is de Mol? is al jaren een kijkcijferhit. Naar dit seizoen keken gemiddeld meer dan twee miljoen mensen per uitzending. Vorig jaar zagen net geen drie miljoen mensen hoe toenmalig mol Thomas Cammaert zich bekendmaakte. Cammaert bleef toen met Jochem van Gelder en Sanne Wallis de Vries over. Wallis de Vries won en zij nam toen een prijzenpot van 24.320 euro mee naar huis.